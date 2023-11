Automobilska industrija krenula je putem čiste struje, a tom vlaku nedavno se priključio i Lexus. Ova japanska marka automobila poznata po svojim premium modelima koji se većinom baziraju na hibridnim motorima predstavila je svoj novi i prvi električni model, Lexus RZ 450e, a koji smo među prvima u Hrvatskoj imali prilike isprobati u rubrici "Ženski kut".

Spletom okolnosti Lexusa RZ vidjeli smo odmah prvog dana kada je došao u zagrebački salon. Na njemu nas je odmah privukla dizajnerski sjajna izvedba dvobojne karoserije, u koju se savršeno uklopila i nova Sonic Cooper boja koju smo mogli vidjeti na svjetskoj premijeri Lexusa LBX.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Nećemo se lagati – novi električni Lexus izvana je jednako atraktivan i elegantan. Riječ je o SUV-u s blagom coupe linijom, a na kojem se s boka i straga ističu nešto izraženije i oštrije linije.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

S obzirom da je riječ o električnom autu, njihova poznata vretenasta prednja maska je zamijenjena običnom crnom, koja izgleda jako efektno zbog toga što su se dizajneri vješto i hrabro poigrali kombinacijom boja sprijeda. Naime, crna boja sužava se u špic od vjetrobranskog stakla duž poklopac motora prema maski, odnosno logu brenda te se od znaka prema dolje ponovo širi, stvarajući zanimljiv efekt.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Omotenashi filozofija

Kada bismo RZ željeli usporediti s nekim od postojećih modela, on je zapravo najsličniji Toyotinom električnom modelu bz4x. 'In house', uspoređujući ga s Lexusovim modelima, najbliže bi ga bilo usporediti s RX-om od kojeg je nešto manji, no interesantno – ima veći prtljažnik.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Iako s novim pogonom, RZ u potpunosti utjelovljuje duh Lexusa. Njegova unutrašnjost je minimalistička, no i iz tog minimalizma jasno se može vidjeti Lexusova kvaliteta i premium doživljaj. Materijali koji se nalaze u automobilu su fini i mekani te su ekološki prihvatljivi (umjetni).

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Kada sjednete za volan RZ-a, osjećat ćete se ugodno i opušteno, pomalo cozy, kao da ste doma kod kuće. Taj je osjećaj stvoren zahvaljujući Omotenashi filozofiji koja označava duh gostoprimstva koji je duboko ukorijenjen u japanski kulturni fenomen. To je, uz Takumi, jedna od dvije ključne filozofije na kojima počiva cijeli koncept Lexusa. Omotenashi ima ogroman utjecaj na svaki aspekt Lexusova poslovanja kroz filozofiju da se sa svakim kupcem treba odnositi kao prema gostu u vlastitom domu.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Upravo zbog toga, u Lexusu ćete se osjećati kao doma, a za sve fine detalje u izradi zaslužni su Takumi majstori, kojih u Lexusovoj tvornici trenutno ima 19.

Uspoređujući prijašnje modele s ovim, usudila bih se ići toliko daleko i reći da se u RZ-u omotenashi osjeća puno jače nego kod prijašnjih modela koje smo testirali. Tome sigurno puno doprinosi činjenica da je auto na struju pa je jako tih, a zahvaljujući izolaciji vanjske buke atmosfera u njemu je umirujuća.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Za mene, ne postoji mirnije mjesto od mog kauča gdje se umirim, ušuškam i u potpunosti opustim nakon iscrpnog radnog dana. E pa gotovo identičan, umirujući osjećaj, prožimao me i kada sam sjedila u RZ-u. Taj mir nisu poremetili niti zvukovi otvaranja ili zatvaranja prozora, kao niti paljenje žmigavaca ili brisača, jer su ti zvukovi u Lexusus gotovo pa nečujni.

Radijator za grijanje koljena

Dva detalja u novom RZ-u posebno su me se dojmila. Prvi je ambijentalna rasvjeta koja noću svijetli po vratima u nekim rombastim oblicima te je jako fora, a drugi, još bolji novitet je grijanje koljena.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Naime, ispod volana, nalazi se kao mali radijator koji vam grije koljena, pa kada ujutro sjednete u hladan automobil, trebat će vam jako malo vremena da vam u autu postane ugodno i toplo. Tome doprinose i opcije grijanje sjedala te grijanje volana, a koje se mogu podesiti na automatsko upravljanje, a možete i sami mehanički namještati razinu grijanja koju želite.

Ima, doduše, i jedan detalj u ovom autu koji me baš iznenadio. Naime, ispred suvozača nema onog standardnog pretinca. Moram priznati da me to malo zbunilo, čak sam isprva pomislila da sam smotana i da je Lexus sigurno negdje uvalio skriveni gumb za otvaranje koji ja ne mogu pronaći, no ispostavilo se da zaista tog pretinca nema.

Je li mi nedostajao tijekom testa? Pa da vam budem iskrena i nije, jer sam stvari koje inače uvijek imam sa sobom u autu jednostavno stavila u drugi pretinac i riješila problem.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Glavni ekran dimenzija je 14 inča, a riječ je o provjerenom infotainmentu koji smo već i ranije viđali u Lexusovim modelima, a koji je dorađen da bude funkcionalniji i bolji za električni auto. Ima dosta funkcija za namještanje, a može se povezati s vašim pametnim telefonima putem aplikacija Apple CarPlay i Android Auto.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Vozačima je na raspolaganju i ogroman head-up displej dimenzija 10 inča.

Lexus RZ može se pohvaliti i jako ugodnim sjedalima koja se mogu namještati kako vozaču najbolje odgovara, a osim što se mogu ugrijati, ona se ljeti mogu i ohladiti.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Velik automobil ako što je RZ ima jako puno prostora straga, gdje se između ostalog nalazi i prava utičnica pa bez problema u vožnji možete napuniti laptop.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Ono što je veliki plus ovog automobila je njegov prtljažnik zapremnine 522 litra, što je prava rijetkost jer kod električnih automobila zbog baterije često „režu“ baš taj prostor prtljažnika.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Ispod podnice nalaze se pretinci, praktični za spremanje kablova, a zgodna je i pokrivka koja se lako skida, sklapa te se po potrebi može pospremiti ispod podnice.

Štedni način vožnje

Naš testni model stigao nam je u Premium Tech Design paketu opreme. Auto ima 313 konja i bateriju kapaciteta 71 kWh. Prema WLTP-u, doseg mu je 435 kilometara, no u realnim okolnostima doseg mu je oko 300-tinjak kilometara.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Ima mogućnost brzog punjenja na punionicama snage do 150 kWh, a prosječna potrošnja na našem testu iznosila je oko 20,5 kWh. S obzirom da se radi o povećem automobilu, taj nam je prosjek bio skroz u redu. Potrošnja naravno ovisi i o tome gdje se vozite, a na testu sam primijetila da je najstabilniju prosječnu potrošnju imao na otvorenoj cesti, koja mu je super ležala.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Lexus RZ može se voziti u načinima vožnje normal, eco, sport, range, a tu je i custom opcija gdje sami namještate kakvu vožnju želite. Posebno zanimljiv je Range način, u kojem uvijek imate minimalno 30 kilometara više nego primjerice u eco i normal načinu vožnje. Doduše, ako se vozite u tom načinu, neke funkcije, kao na primjer klima, ne rade. Ali ako ste kratki s baterijom, a niste se kao ja stigli napuniti, Range način je super, ako ništa drugo onda zbog psihološkog aspekta jer primjerice ja čim vidim da sam ispod 80 kilometara (i na struju, ali i na benzin), hvata me blaga panika hoću li imati dovoljno goriva do kuće, punionice ili benzinske.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Uglavnom, kako se nisam uspjela napuniti kada sam se iz Varaždina vraćala u Zagreb, malo me hvatala panika pa sam odmah na početku puta prebacila u Range način vožnje koji mi je pokazivao više kilometara. Jedina razlika koju sam osjetila u odnosu na eco način vožnje, koji je uvijek najštedljiviji, je to da klima nije radila. Ostalo je sve bilo skoro pa isto – automobil je bio malo tromiji pri ubrzanju te ste zericu sporiji u vožnji. Razlika je doduše u tome što kilometri u Range načinu vožnje puno sporije opadaju nego u eco načinu – toliko sporije da sam u jednom trenutku pomislila da se nešto pokvarilo jer se brojka nije spuštala. Ne sjećam se kada sam ovakav štedljiv način vožnje vidjela kod nekog električnog auta, tako da sve pohvale Japancima na tome.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Lexus je osim po svojem premium izdanju poznat i po tome da je krcat sigurnosnom opremom. Auto prepoznaje pješake i bicikliste na cesti, sam koči, ima tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara, prepoznaje prometne znakove, a također i upozorava kada otvarate vrata a u tom trenutku nailaze pješaci ili biciklisti. Sva upozorenja čut ćete zvučno, što znači da će vam auto puno pištati – ali na lijep način, naravno, jer su u Lexusus i zvukovi pomno odabrani.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Izluđuje li to konstantno pištanje? Pa malo i da, no ako poštujete sva pravila i vozite po propisima, zvukove nećete čuti. Osim jednog zvuka koji mi se jako svidio, a to je zvuk koji upozorava na promjernu brzine. To je super na dionicama gdje dosta često imamo promjene brzine i često previdimo da se dozvoljena brzina smanjila pa smo u prekršaju. Masa je takvih lokacija u Hrvatskoj, stoga je ovo upozorenje stvarno kul dodatak sigurnosnim opcijama.

Još jedna sigurnosna opcija koju Lexus ima, a brojni drugi auti nemaju, je detekcija kada vozač nema fokus na cestu, odnosno kada ne gledate ispred sebe. Čim auto to detektira, upozorit će vas da vratite oči tamo gdje trebaju biti – na cestu. Prometnim nesrećama često kumuju upravo takve stvari – prtljanje po ekranu, po pretincima, ili ne daj Bože gledanje u mobitel, stoga su ovakve opcije koje upozoravaju izuzetno dobre.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Lexus RZ 450e ima pogon na sva četiri kotača. Ovjes mu je nešto tvrđi, što je uobičajeno za ovakvu vrstu auta. U gradu je tih i startan, jako lijepo ide, a zbog sigurnosnih opcija koje ima s njime ćete se u kaotičnoj gradskoj vožnji osjećati jako sigurno.

Fino poteže i na autocesti, a s obzirom da je velik i čvrst, njegova brzina se uopće ne osjeća. Primjerice, kada se vozite 90, 100 km/h, imat ćete osjećaj da se vozite 50, pa su sva ta silna upozorenja jako korisna kada se vozite na bržim cestama. Ono što se meni učinilo tijekom vožnje jest da je nešto glasniji na autocesti od nekih drugih električnih auta koje sam do sada testirala.

Lexusova duša i na struju

Dolazimo polako i do najvažnije stvari - njegove cijene. I moramo priznati da nas je ona iznenadila. Lexus RZ starta od 72.105 eura, a naš testni model košta 77.988 eura. Zašto smo iznenađeni? Pa jer njegov najsličniji model iz Lexus obitelji, RX, starta od 92.232 eura.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Jest da se radi o nešto većem modelu (ne drastično većem), i na kraju krajeva drugačijem pogonu (Lexus RX je hibrid), no razlika u cijeni je ogromna. Uz to, navikli smo da proizvođači „zapapre“ cijenu svojih električnih automobila, no Japanci su u ovom slučaju išli drugom logikom pa sada konačno imamo auto čiji električni model nije najskuplji u ponudi.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Velik sam fan hibrida, po kojima je Lexus svjetski poznat i prepoznat. No, smatram da je RZ, prvi Lexus na struju, jednako dobar kao i ostatak njihove ponude.

Elegantan i sofisticiran izgledom, u unutrašnjost je ostao vjeran Lexusovoj premium izvedbi koja je jednako dobra kao i ranije, a uz to je u kombinaciji s novim pogonom auto prihvatljiviji za okoliš.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Mnogi se boje da će struja autima u potpunosti „iščupati“ dušu i od njih napraviti bezlične strojeve. RZ je dokaz da je to daleko od istine; jer, iako na struju, ovo atraktivno vozilo i dalje ima Lexusovu dušu, ali i sve ostalo zbog čega cijenimo ovaj brend…

Specifikacije

Lexus RZ 450e DIRECT4 AWD PREMIUM TECH DESIGN

Paket opreme: PREMIUM

Motor: Elektro

Pogon: Svi kotači

Snaga: 313 KS

Okretni moment: 435 Nm

Veličina baterije: 71,4 kWh

Ubrzanje 0-100: 5,6 sek

Maksimalna brzina: 160 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 20,5 kWh/100 km

Doseg: 300-350 km

Brzina punjenja: 150 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 72.105 eura

Cijena testnog modela: 77.988 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila).

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.