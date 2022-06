KAKO VAM SE SVIĐA? / Brutalna Fordova zvijer stigla i u Hrvatsku: Potpuno električni Mustang Mach-E GT stotku hvata za 3,7 sekundi, a zna se i koliko košta

U Hrvatsku je stigla nova zvijer iz Fordove radionice, koja ostavlja bez daha. Naime, domaćem je tržištu nedavno predstavljen Ford Mustang Mach-E GT. Ford Mustang Mach-E GT najuzbudljivija je verzija i verzija koja je najviše usredotočena na vozača od svih potpuno novih, potpuno električnih Fordovih SUV-ova. Upogonjen većim okretnim momentom od bilo kojeg serijskog Fordovog cestovnog vozila ikad ponuđenog kupcima u Europi, Mustang Mach-E GT može ubrzati od 0-100 km/h za 3,7 sekundi, što ga čini Fordovim europskim petosjedom s najvećim ubrzanjem ikad. Specifikacije po mjeri uključuju sportska sjedala Ford Performance, standardne 20-inčne aluminijske naplatke, ekskluzivne boje Grabber Blue i Cyber Orange i jedinstveni dizajn karoserije, što dodatno ističe elegantni i snažni dizajn vrhunskog SUV-a uz zadržavanje nepogrešivih potpisa najprodavanijeg svjetskog sportskog automobila. Standardno opremljen baterijom od 88 kWh proširenog dometa, Mustang Mach-E GT također omogućuje ljubiteljima vožnje da prihvate čisto električnu vožnju sa samopouzdanjem, pružajući do 500 kilometara voznog dometa između punjenja unatoč neviđenim performansama. Punjenje do 150 kW može dodati prosječno 99 km dometa vožnje za približno 10 minuta punjenja i napuniti od 10 do 80 posto kapaciteta baterije u približno 45 minuta. Dva AC motora pojedinačno pokreću Mustang Mach-E GT prednje i stražnje kotače, i u takvoj kombinaciji proizvedu do 487 KS snage i neviđenih 860 Nm okretnog momenta. Poboljšana sportska sjedala Ford Performance osmišljena su kao podrška tijekom energične vožnje, a izrađena su, kao i upravljač, od mekanog materijala sličnog koži. Značajke udobnosti uključuju zvučni sustav B&O s 10 zvučnika i hands-free tehnologiju vrata prtljažnika za pojednostavljeni pristup zadnjem prtljažniku od 402 litre 8, kao i opcijski panoramski stakleni krov. Mustang Mach-E GT također ima standardne napredne tehnologije pomoći vozaču za vožnju bez napora, uključujući Inteligentni prilagodljivi tempomat sa Stop & Go funkcijom i centriranjem traka, 9 Sustav za zadržavanje prometnog traka s pomoćnim sustavom za mrtvi kut, 9 Aktivnu pomoć pri parkiranju 2.0 9 i Sustav za pomoć pri sudaru s automatskim kočenjem u nuždi. Model Mustang Mach-E AWD ER kojeg pokreće 351 KS kreće od 609.990 kn, dok je cijena najsnažnijeg Mach-E GT ER od 699.990 kuna.