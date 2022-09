Na tragu svog popularnog gradskog automobila, a sukladno trendovima koji vladaju u Europi, Toyota je ovog proljeća predstavila mali gradski crossover, Aygo X. Riječ je o modernom i atraktivnom automobilu, koji je povišeniji i veći od Ayga te ima puno više prostora, a kojeg smo u sklopu rubrike Ženski kut imali prilike isprobati proljetos u Barceloni. Sad pak nam je ovaj automobil za mlade, i sve one koji se tako osjećaju, stigao na test u Zagreb, gdje smo ga konačno isprobali ne samo po gradu, već i na drugim cestama.

Mali gradski automobili polako izlaze iz mode. Proizvođači ih sve manje proizvode, što je šteta jer je ovakav tip auta jako praktičan. Toyota pak ima drugačiju filozofiju – ne izbaciti ovaj tip automobila iz ponude, već ga prilagoditi zahtjevima i trendovima na tržištu. Upravo zbog toga nastao je i Aygo X. Mišićav i pomalo robustan, on je najmanji SUV na tržištu.

Automobil je napravljen u Europi za europsko tržište, a nastao je nakon što su mudri Japanci proučavali način života u europskim gradovima te došli do zaključka što to nama na Starom kontinentu treba.

Mandarina detalji

Izvana Aygo X djeluje jako robusno, pomalo čak i nabrijano. Naš testni model stigao nam je u Limited edition izdanju, u kardamom boji s Mandarina detaljima, koji su dodatno naglasili njegov interesantan dizajn. Inače, Toyota je za ovaj automobil razvila i četiri posebne boje – kardamom (zelena), chilli (crvena), ginger (bež) i juniper (borovnica/plava). Boje su zaista jedinstvene i posebne te se ističu iz mase pomalo dosadnih boja koje često vidimo na cestama.

Unutrašnjost, kao i vanjština, jako je moderna i mladenačka, a super efekt postignut je narančastim detaljima koji se nalaze u kabini. Osobno mi je super stvar to što se boje izvana nalaze i iznutra, pa osim već spomenute narančaste, dio detalja je i u zelenoj boji.

U kabini dominira i najviše upada u oči glavni ekran, Toyota Smart Connect, koji je jako moderan i fora. Glavni ekrani u Toyotinim vozilima često su pomalo dosadnjikavi, no ne i ovaj; po njemu se lako može zaključiti da je automobil napravljen u Europi.

Dimenzija je 9 inča, dok u nižim paketima opreme dolazi u dimenzijama od 7 inča. Ekran nudi brojne mogućnosti, a jedna od fora stvari je i MyT aplikacija koju vlasnici automobila mogu skinuti na svoje pametne telefone te preko nje pratiti različite podatke o vozilu – analizu vožnje, razinu goriva, upozorenja i praćenje kretanja vozila i slično.

Navigacija u Aygu X ide putem „oblaka“, što znači da pruža obavijesti o stanju u prometu u stvarnom vremenu. Za još bolje korisničko iskustvo tu su i bežični Apple CarPlay i Android Auto te bežično punjenje vaših pametnih telefona.

Jako fora su i njegova sjedala, koja izgledaju jako sportski, posebice u našem testnom modelu gdje su dodatno naglašena narančastim detaljima koji su sjajno podigli cjelokupni dojam vozila.

Gradski šminker

Aygo X je pun sigurnosne opreme koja je kod Toyote standard, a od opreme valja istaknuti pomoć u ublažavanju sudara, otkrivanje pješaka danju i noću, pametni prilagodljivi tempomat i slično. Ono što mi je bilo super u autu je da se pojedine funkcije, primjerice lane assist, funkcija start-stop, pale na gumbiće, odnosno ne trebate po ekranima tražiti gdje se pali/gasi pojedina funkcija. To zna biti zamorno i uopće nije praktično, tako da Toyoti sve pohvale za pojednostavljivanje ovih stvari.

U ovom je automobilu smanjena razina buke za 6 posto, a za ljubitelje dobrog zvuka tu su JBL-ov sound sistem. Da bi vaš Aygo X bio pravi gradski šminker i totalno kul, kod kupovine možete razmisliti i o verziji s platnenim krovom kojeg možete otvoriti.

Prtljažnik novog Ayga X zapremnine je 231 litra, što je čaš 60 litara više nego u „običnom“ Aygu. Pošto su mnogi za ovaj automobil komentirali da je „premali“, i da „što u njega stane“, odlučila sam napraviti mali test i provjeriti stoje li njihove kritike. Nakon što sam u Aygu uspjela prevesti svoj novi radni stol – doduše u kutiji, ali opet kutija je bila široka i velikih dimenzija – zaključak je da sve njihove kritike o „premalo prostora i premalom automobilu“ jednostavno ne drže vodu.

Kada se preklopi stražnja klupa, dobit ćete više prostora, točnije nešto preko 800 litara prostora, u koji će stati poveće stvari. Pa ako vam je to bio jedan od razloga zašto bi ovaj automobil „otpisali“, promislite dva puta, jer ja sam se uvjerila da mjesta ima.

Okretan poput zvrka

Što se motora tiče, u Aygu X nalazi se dobro provjereni Toyotin model za koji nema brige da će se pokvariti. Riječ je o 1-litrenom atmosfercu s tri cilindra sa 73 konja. Što se mjenjača tiče, možete birati između automatskog CVT mjenjača i ručnog mjenjača.

Oduševljava i njegova mala potrošnja, a na našem se testu kretala između 4,7 i 5,0 litara. Još jedna stvar zašto je Aygo X izvrstan za grad je i njegov mali krug okretanja koji iznosi 9,4 metara, što znači da ćete se s njim moći okrenuti svugdje.

Aygo X pokazao se sjajnim u gradu, no jednako dobar bio je i na dužim relacijama. Na autocesti je nešto bučniji (normalno za gradske automobile), nešto je on i sporiji u odnosu na ostale aute (do stotke mu treba nekih 15 sekundi), no to realno nije automobil koji je napravljen za jurnjavu. Aygo X, odnosno njegov motor, traži da ga razvrtite pa to povremeno slobodno i napravite. Cijena ovog automobila starta od 120.290 kuna.

Iako su mnogi skeptični prema malim gradskim automobilima, meni se oni jako sviđaju. Volim ih imati na testu, jako su spretni i praktični. S ovim tipom vozila nikada se nećete brinuti oko parkinga – za njih se uvijek nađe neka „rupa“ gdje ih možete ugurati. Ta spretnost i praktičnost njihov je najveći adut. Aygo X zbog svojih dimenzija i razigrane duše idealan je za mlade, koji primjerice putuju na posao s jednog kraja grada na drugi, ali i za one kojima će služiti kao drugi automobil u obitelji.

Bi li ovaj automobil, primjerice, meni bio dobar? Bi! Sve bih terene suvereno s njim projurila, sve bih vrećice i stvari uspješno s njim prevezla. Moja idealna kombinacija bio bi Aygo X s platnenim krovom i automatskim mjenjačem. Iznutra mi se sviđa bežična povezivost s aplikacijama, kao i bežično punjenje (kablovi mi uvijek smetaju i mrzim ih!), no kod ovog mi je automobila zapravo najprivlačniji njegov izgled. On je manjih dimenzija, super za grad, a zapravo je SUV. Meni je ta kombinacija genijalna jer je spoj svega onoga što volim i što mi je u svakodnevnim životnim prilikama potrebno…

Specifikacije

Toyota Aygo X 1,0 VVT-i X Limited

Paket opreme: X Limited

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 998 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 72 KS

Okretni moment: 93 Nm

Ubrzanje 0-100: 14,9 sek

Maksimalna brzina: 158 km/h

Mjenjač: Ručni, 5-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 5,2 l/100km

CO2: 114 g/km

Cijena osnovnog modela: 120.900 kuna

Cijena testnog modela: 158.700 kuna.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.