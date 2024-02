Njemački automobilski div Audi u svojoj ponudi osim "standardnih“ modela, nudi i one nešto nabrijanije. Ti automobili na sebi nose posebnu oznaku – RS - a jedan takav model, točnije Audi RS Q3, nedavno smo testirali u našoj rubrici "Ženski kut".

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Ne može čovjek ostati ravnodušan na ovakav automobil, posebice kada on dolazi s ta dva čarobna slova koja među automobilskim znalcima izazivaju svojevrsno strahopoštovanje. RS, što znači "RennSport“, oznaka za najjače Audijeve modele (gotovo pa trkače), u kojima čovjek za volanom istinski gušta. A kako i ne bi – ovaj auto pokreće 2,5 litreni benzinski motor s 5 cilindara i 400 konja!

Osnovni model Audijevog gradskog SUV-a Q3 predstavljen je 2011. godine. Riječ je o automobilu srednje veličine koji se smjestio između modela Q2 i Q5. U RS inačici, Q3 je 10 milimetara niži, a prepoznat ćete ga i po blagoj coupe liniji pa za njega kažu da je 'sportback', odnosno SUV coupe.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Boja testnog modela je Nardo siva, inače jedna od dvije boje koje su napravljene samo za RS modele, a cjelokupni dojam podižu crni detalji i usisi. Da je riječ o sportašu shvatit ćete kada ga pogledate straga gdje se nalazi jako uočljiv spojler, ali i dva prava auspuha s klapnama koje se po potrebi otvaraju.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Audijevi RS modeli ne poznaju dowsizing, odnosno stavljanje slabijih motora u jake automobile. Svaki Audijev RS ima 5 ili više cilindara koji se pale po principu 1-2-4-5-3. Upravo zbog toga, obožavat ćete zvuk na RS Q3 modelu, a koji je stvarno poseban. Šteta samo da su ga na kraju ipak malo prigušili.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Zanimljivo je spomenuti da je motor koji se nalazi u ovom modelu čak 9 puta osvojio nagradu "Međunarodni motor godine”, a u modelu koji smo testirali, uparen je sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem.

Zgodan, ali i skup detalj, su keramički diskovi sa crvenim kliještama, za koje ćete morati izdvojiti 4.570 eura.

Sportska unutrašnjost

Unutrašnjost modela RS Q3 je nešto tamnija sa oštrim i sportskim linijama i detaljima. Želite li više svjetla, dobra je vijest da auto ima panoramski krov. Možda i najsportskiji detalj u njemu su sjedala napravljena od kombinacije kože i alkantare. Ona su tipično sportski tvrđa, odlično drže u zavojima, a imaju i mogućnost grijanja.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Za sve Audijeve automobile možemo reći da svojim izgledom naginju prema premium klasi. I RS Q3 je takav – on je sportaš, ali je istovremeno sofisticiran i fin. U unutrašnjosti prevladavaju fini materijali, a alkantara se osim na sjedalima nalazi i na kokpitu, što dodatno profinjuje cijelu priču.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Vozačev displej dimenzija je 12,3 inča, na njemu se nalaze sve informacije o vožnji, a možete čak namjestiti da vam se tamo projicira i navigacija. Ima i takozvani RS diplej, koji vam za vrijeme vožnje u RS načinu mjeri ubrzanje, g-sile, a može mjeriti i krugove na stazi.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Glavni ekran dimenzija je 10,1 inča i za 10 je stupnjeva zakrenut prema vozaču. Putem aplikacija, može se spojiti s vašim pametnim telefonima. Dobra stvar je i što je klima izvučena te se nalazi ispod glavnog ekrana.

RS Q3 može se pohvaliti prostranijim prtljažnikom u klasi zapremnine 530 litara.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Prtljažnik po potrebi možete povećati pomicanjem sjedala, a kad spustite stražnju klupu, dobit ćete obujam od 1400 litara.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Stotku ovaj auto hvata za impresivnih 4,5 sekundi, a možete ga voziti u nekoliko načina vožnje - efficency, comfort, auto, dynamic, ali i u dva malo "žešća“, RS načina koji se pale na volanu. Stavite li ga u RS način vožnje, ono što ćete prvo primijetiti jest to da je automobil puno glasniji, ali i nešto tvrđi na cesti.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Osobno sam ga na testu nekako najviše voljela voziti u dynamic načinu vožnje, koji je ekvivalent sportskom načinu. Efficency, comfort i auto bili su mi pretihi, RS mi je, barem u gradu, bio malo preglasan, a dynamic je bio taman po mom guštu – dovoljno glasan da ga ljudi dožive na cesti i sa taman sportskih performansi da guštam u vožnji.

Što se tiče same vožnje, položaj za volanom je nešto povišeniji, a obzirom da je riječ o sportskom automobil, on je u vožnji nešto tvrđi. No, kada ga primjerice stavite u comfort način vožnje, postaje puno uglađeniji, ali i začuđujuće tih.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Zbog snage, suvereno vlada apsolutno svim cestama – i grad i otvorena i autocesta. Teško mu je, da budemo potpuno iskreni, pronaći zamjerku u vožnji.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Kažu da su crossoveri, odnosno SUV-ovi "dosadni na cesti“. No, Audi je ovim primjerkom pokazao da crossoveri mogu biti itekako zabavni. Da bi RS Q3 bolje ležao na cesti, a što najviše zamjeraju takvim automobilima, dorađena je šasija, a što je rezultiralo boljim ležanjem u zavojima od običnih crossovera, odnosno zabavnijom vožnjom.

Ne pitate za dvije stvari

Kada vozite ovakav auto, u pravilu ne pitate za dvije stvari – koliko košta i koliko troši. No, napravit ćemo iznimku te spomenuti i te stavke.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

"Običan" Q3 starta od 39.028 eura, dok ćete za ovakav RS sa svom opremom izdvojiti 112.023,43 eura. Što se tiče potrošnje, po WLTP-u ona iznosi 8,9 litara. U tom nekom rangu se i kreće kada auto vozite na otvorenoj cesti, odnosno kada auto "normalno diše".

U gradu je priča drugačija – u gužvi ide čak i do 15 litara, a ako ga baš "nagazite", može on i preko 20. No, zanimljivo je da tijekom vožnje ovog auta uopće nećete obraćati pažnju na njegovu potrošnju. I radi testova, ali i radi osobne znatiželje, uvijek pratim potrošnju, no u ovom sam slučaju možda ukupno dva puta pogledala koliko auto troši. Očekivano, brojke su bile nešto više i jedini zaključak koji sam donijela je taj da me baš briga i da ću ga s guštom natankati.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Audijevi RS modeli dosta su impresivni. To su auti u kojima vozač uživa. Oni se već samim izgledom razlikuju od "običnih" auta, a zbog određenih nam detalja daju osjećaj da se vozimo u nekom "trkaćem autu".

Treba li nam takvih automobila na cesti? Definitivno da! Entuzijasti i oni koji vole aute u RS Q3 modelu će baš jako uživati. Ono što se mene najviše dojmilo kod njega je osjećaj sigurnosti koji automobil pruža, ali i to što za njega niti jedna cesta nije bila problem.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

RS Q3 je neki potpuno drugi svijet. Interesantno je to - sve ono što je kod "običnih" automobila ponekad možda minus – veća potrošnja, nešto glasniji zvuk, tvrđi ovjes koji u gradskoj vožnji baš ne volimo – kod ovog je auta plus.

Njemu to nisu mane, već su njegove vrline zbog kojih smo obožavali voziti ovog nabrijanog sportaša iz Audijeve tvornice…

Specifikacije:

Audi RS Q3 Sportback TFSI quattro S tronic

Paket opreme: RS

Motor: Benzin, 2.5 l, pet cilindra, 2.480 ccm

Pogon: Svi kotači

Snaga: 400 KS

Okretni moment: 480 Nm

Ubrzanje 0-100: 4,5 sec

Maksimalna brzina: 250 km/h (elektronički ograničena)

Mjenjač: automatski, 7-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 12,3 litara/100 km

CO2: 227 g/km

Cijena početnog modela: 39.028,00 eura

Cijena testnog modela: 112.023,43 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.