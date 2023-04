Sve auto gume imaju nekoliko različitih oznaka na bočnoj strani. Iako mogu biti zbunjujuće uz malo objašnjenja lako je razumjeti što sva slova i brojevi znače na bočnoj stijenci vaše gume. Brojevi su pokazatelji veličine, vrste i performansi gume.

Što znače oznake na auto gumama?

Na auto gumama se često nalazi oznaka poput P215/65R15. Što znači ova oznaka na auto gumama? Slovo "P" na početku govori da je guma namijenjena putničkim vozilima, poput automobila i terenaca. Brojevi „215/65“ označavaju omjer visine poprečnog presjeka gume i njezine širine. Troznamenkasti broj prije kose crte označava širinu gume u milimetrima, a dvoznamenkasti broj nakon kose crte u veličini gume je omjer stranica.

Slovo "R" u veličini gume označava da se slojevi protežu radijalno preko gume. Broj „15“ govori da je promjer gume 15 inča. Važno je poznavati što znače oznake na auto gumama kako biste znali koje gume je potrebno kupiti za automobil.

No, prema pravilima EU-a gume moraju imati i oznaku energetske učinkovitosti čime se naglašava učinkovitost gume u pogledu pitanja povezanih s učinkovitošću potrošnje goriva, sigurnošću i bukom.

Kako je pojašnjeno na stranicama EK, te oznake daju jasnu i uobičajenu klasifikaciju performansi guma za i) otpor kotrljanja, ii) kočenje na mokrim površinama i iii) vanjsku buku.

Otpor kotrljanja u gumi pokazatelj je njezine energetske učinkovitosti, što utječe na potrošnju goriva.

Različite gume mogu imati različit otpor kotrljanja iz više razloga, uključujući dizajn i strukturu, ali i smjese gaznog sloja (količina silike ili čađe). Tlak u gumama također utječe na otpor kotrljanja, jer tlak niži od propisanog rezultira većim otporom kotrljanja. Za sve proizvođače guma izazov je pronaći najniži otpor kotrljanja koji ne šteti drugim parametrima, posebice sigurnosti.

Gume s niskim otporom kotrljanja koje su pravilno napuhane mogu imati čak 10% uštede. To omogućuje financijske uštede u smislu tekućih troškova ili , na primjer, za električna vozila, omogućuje vozaču da prijeđe veću udaljenost prije nego što dolijevanja goriva ili ponovnog punjenje. Klasa otpora kotrljanja kreće se od A (najučinkovitiji) do E (najmanje učinkovit). Što je viši energetski razred, manji je otpor kotrljanja. (Prethodna oznaka imala je raspon od A do F).

Klasa prianjanja na mokrom je kritična sigurnosna značajka, koja se odnosi na to kako guma može kočiti na mokrim cestama. Gume su ocijenjene od A (najkraći put kočenja) do E (najdulji put kočenja). Razlika u svakoj kategoriji može značiti dodatnih 3-6 metara na zaustavnom putu.

Vanjska buka odnosi se na buku koju proizvodi guma kada pokraj nje prolazi automobil i mjeri se u dB (decibelima). Klase buke kreću se od A (manje buke izvan vozila) do B (više buke).