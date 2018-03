Traže se SOS mama i SOS tata, ljudi koji će pružiti ljubav i brinuti o djeci bez roditeljske skrbi

Foto: Alea Horst / SOS Dječje selo Hrvatska / Facebook

Traže se vedre, predane, komunikativne, odgovorne i prilagodljive osobe velikog srca koje će djeci u potrebi moći pružiti sigurnu obitelj

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska raspisala je natječaj za radno mjesto i traže SOS mame i SOS tate, odnosno, tople, hrabre i predane ljude koji će se u njihovim Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci brinuti o djeci bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ovaj posao zapravo nikako nije to – klasični posao, već životni poziv, a iz SOS Dječjeg sela napisali su da traže emocionalno jaku i stabilnu osobu punu ljubavi, koja će djeci moći pružiti sigurnu luku i normalno i bezbrižno djetinjstvo. Jer, svatko od nas zna kako je to biti dijete, a kad bi nas netko pitao da opišemo svoje djetinjstvo, većina nas vjerojatno bi rekla da je to bilo najljepše doba, bezbrižno, puno igre, veselja i ljubavi. Nažalost, ne bi ga sva djeca opisala ovako.

Neka se djeca rađaju u nepovoljnim životnim uvjetima, bez roditelja ili u okruženju gdje jednostavno nikad ne dobiju priliku za tim bezbrižnim, mirnim i sretnim djetinjstvom. I zato se u SOS selima upravo to trude promijeniti, ali im je pritom potrebna i vaša pomoć.



Tko su SOS mame i SOS tate i što točno rade?

oni su zaposlenici SOS dječjih sela u kojima u SOS obiteljima žive djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi bioloških roditelja

oni žive i rade u SOS Dječjem selu te su okosnica SOS obitelji

SOS obitelj čine SOS mama/SOS tata te djeca za koju skrbe unutar zajedničkog kućanstva

oni odgajaju djecu primjenjujući stručna znanja i vještine, a svojom ljubavi, brigom i ustrajnošću, nježnošću, odgovornošću pružaju podršku i čine oslonac u djetetovom životu

oni također prolaze temeljitu teoretsku i praktičnu obuku prije nego preuzmu brigu za SOS obitelj

Kakva osoba treba biti SOS mama ili SOS tata?

vedra, komunikativna, topla, brižna, otvorena, suosjećajna, susretljiva

visoke tolerancije neizvjesnosti, dobrog nošenje sa stresom, strpljiva i blaga

zrela, svjesna pravila, odgovorna, poštena, pravedna, prilagodljiva

ljubazna, puna povjerenja, dobroćudna, pomirljiva, zainteresirana

samostalna, organizirana, savjesna, temeljita, vrijedna, snalažljiva

energična, živahna, aktivna

spremna učiti i raditi na sebi, fleksibilna i motivirana

Ukratko, upravo ovakve osobe traže iz SOS Dječjeg sela, a ako ste se pronašli u opisima i osjetili se potrebu prijaviti na njihovo radno mjesto, onda ovdje možete pročitati više o samom natječaju te vidjeti kako prijave točno funkcioniraju.