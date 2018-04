Foto: reddit

“Moj suprug i kćer nemaju pojma da ih fotografiram od 2014. godine”

Jedna mama već godinama potajno snima svog supruga i njihovu kćer kako se drže za ruke, a sad je čitavu dosad skupljenu kolekciju fotki objavila na Redditu i ljudi su se apsolutno zaljubili. I da, najgenijalnija stvar od svega je ta da njezin suprug uopće još uvijek ne zna za ove fotografije. Vjerojatno, ako se nije dočepao Reddita.

MrsIronbad, mama s Filipina koja se pod ovim nadimkom predstavlja na Redditu, ondje je objavila kolekciju od nekoliko fotografija koje je snimila od 2014. do danas, a zatim je ispričala što planira s ovim fotografijama u budućnosti i kako to da njezin suprug nema pojma da one postoje.

“On ne zna za fotografija, samo ja i Reddit. Moj suprug nije na Redditu i već dugo nema profil ni na jednoj društvenoj mreži, tako da je moja tajna, čini mi se, i dalje sigurna. A što planiram s fotografijama? Pa, planiram ih ukomponirati u neku video montažu i pokloniti ih svojoj kćeri za 18. rođendan, ili možda na dan njezina vjenčanja”, ispričala je mama, piše Bored Panda. Kako god bilo, malena će dobiti najgenijalniji i najslađi poklon ikad. A i tata isto.



“Moj suprug i kćer. Nemaju pojma da ih fotkam kako se drže za ruke od 2014.”