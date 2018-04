Negativne energije, ali i bakterija u domu možete se riješiti na vrlo jednostavan način

I love burning sage while I write my morning pages. It helps me relax and get into the writing state of mind. Anyone else do little things like that while they work?⠀ ⠀ #wearebujo #bulletjournal #showmeyourplanner #leuchtturm1917 #bulletjournaljunkies #bujo #bujojunkies #planwithme #planner #plannergirl #plannercommunity #bulletjournaldailylog #bulletjournalweeklylog #morningpages #sage #burningsage

A post shared by Shelby Abrahamsen (@little_coffee_fox) on Jun 15, 2017 at 8:56am PDT