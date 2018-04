Novozelandska premijerka na europskoj je turneji u sedmom mjesecu trudnoće

Foto: John MACDOUGALL / afp

Beba Jacinde Ardern trebala bi se roditi u lipnju kad premijerka namjerava uzeti šestotjedni porodiljni dopust, a ona je prva žena koja će roditi dok upravlja zemljom

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern našalila se da su joj bolne noge i “sporo uspinjanje po stepenicama” jedine brige na europskoj turneji na koju je krenula početkom tjedna u sedmom mjesecu trudnoće.

Ardern (37) je postala premijerka prošlog listopada nakon iznenađujuće brzog uspona na političkim ljestvama te potom ponovno iznenadila naciju u siječnju najavivši da će postati majka prvi put. Od tada nacija nestrpljivo očekuje prvu premijersku bebu, a Ardern je postala uzor zaposlenim majkama.

“Rana faza bila je vjerojatno najteža jer sam imala grozne jutarnje mučnine, a nitko tada nije ni znao za trudnoću”, rekla je Ardern u Parizu.



“Nema sumnje da me stopala malo više bole, ali to ne utječe na moju sposobnost obavljanja poslova”

Čelnica Laburističke stranke posjetila je Francusku na europskoj turneju u okviru koje će još posjetiti Berlin te potom i London, gdje će sudjelovati na summitu Commonwealtha u četvrtak i petak. “Trudnoća nije promijenila moj pristup poslu. Malo sam usporena kad se uspinjem, ali to bi bilo sve”, rekla je ona.

No, dan sastančenja u francuskoj predsjedničkoj palači s predsjednikom Emmanuelom Macronom te govor na fakultetu političkih znanosti uzeli su svoj danak. “Nema sumnje da me stopala malo više bole, ali to ne utječe na moju sposobnost obavljanja poslova”, rekla je sa smiješkom nakon što se ispričala što nosi čarape bez cipela tijekom intervjua.

