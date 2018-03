Ova tri horoskopska znaka navodno baš i nisu najbolji odabir za dugoročnu vezu

Foto: couples_magazine / instagram

Bez obzira čitate li ga iz zabave ili slijepo vjerujete u njega, uvijek je zanimljivo saznati što zvijezde govore o nama

Posve je jasno kako svatko od nas može imati zdravu i ozbiljnu vezu, čak i ako to nije tipično za vaš horoskopski znak. Naravno da svaki znak krije osobine koje ga čine jedinstvenim, ali to ne znači da se možemo u potpunosti poistovjetiti s horoskopom. No, ako se uvijek pitate zašto stalno padate na frajere s kojima ne možete ostvariti ozbiljnu vezu, možda je riječ o horoskopu.

Ovan

Osobe koje su rođene u znaku Ovna često krasi epitet egocentričnih osoba, a ta osobina može se zrcaliti i u vezi u kojoj jesu. Sebi su uglavnom na prvom mjestu stoga to može utjecati i na odnos koji imaju sa suprotnim spolom. Često ne vide stvari iz partnerove perspektive, što može dovesti do manjka kompromisa, a naposljetku i do poteškoća u održavanju kvalitetnije i dugoročnije veze, piše Bustle.

To naravno ne znači da se Ovnovi ne mogu ponašati zrelo, odgovorno ili biti brižni roditelji ako se nađu u ozbiljnijoj vezi. Trebaju samo osvijestiti svoje negativno ponašanje i gledati na partnera kao na osobu koja ih podržava, a ne sputava.



Strijelac

Strijelac je najveći avanturist među horoskopskim znakovima. Razigran i slobodnog duha, rijetko je kada spreman skrasiti se na jednom mjestu. Bez obzira koliko divna bila druga osoba, Strijelac je uvijek u potrazi za nečim novim. No, većina njih ne shvaća kako mogu imati oboje, ako to žele. Ako Strijelac želi ozbiljnu vezu, trebao bi uzeti u obzir koliko zabavno može biti istraživati novi teritorij zajedno s partnerom.

Vodenjak

Ovo je još jedan horoskopski znak koji voli slobodu i neovisnost. Ako su u vezi često će vas tražiti da ih jednostavno pustite malo na miru, što je njihovim partnerima uglavnom neprihvaltjivo. Vjerojatno će vas bez objašnjenja tražiti malo mira te tako mogu naići na nerazumijevanje. Ipak, nada za dugoročnu vezu s njima postoji jer im samo trebate ukazati kako je dugoročna veza njihov put prema slobodi te da se mogu osjećati slobodno i na druge načine.