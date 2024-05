Novo istraživanje otkriva da žene može odati jedna mala promjena te se tako može otkriti jesu li psihopati ili nisu. Govor tijela može toliko toga otkriti i to odlično znaju detektivi diljem svijeta. Čak i kada je riječ o psihološkim poremećajima, neverbalno ponašanje igra važnu ulogu.

"Neverbalno ponašanje (tj. dinamika glave) predstavlja važan, ali nedovoljno istražen oblik komunikacije koji može poboljšati našu sposobnost da otkrijemo određene oblike psihopatologije, uključujući psihopatiju", rekli su autori studije sa Sveučilišta u Novom Meksiku.

Što otkriva psihopate?

Koristeći automatizirani algoritam za detekciju, istraživački tim je utvrdio da žene koje drže glavu savršeno mirno ili s minimalnim pokretima dok razgovaraju, imaju visoku razinu psihopatskih sklonosti.

"Ovdje smo koristili automatiziranu tehniku da otkrijemo, izdvojimo i analiziramo položaj i dinamiku glave u odnosu na psihopatske osobine i to na primjeru žena u zatvoru", rekli su znanstvenici. Kako bi doprli do njihovih emocija, analitičari su procijenili neverbalne sklonosti 213 zatvorenica. Sudionice su bile u rasponu od 21 do 57 godina i bile su pritvorene u popravnoj ustanovi srednje i najviše sigurnosti u SAD-u.

Istraživači su definirali psihopatske osobine kao kombinaciju interpersonalnih disfunkcija kao što su manipulacija, patološko laganje, bešćutnost, nedostatak kajanja, impulzivnost, neodgovornost i svestranost kriminalaca. Istraživači su promatrali videointervjue svake žene u istraživanju.

Pozicije glave na svakoj snimci su kategorizirane u jedan od tri identificiranih pokreta: minimalno, umjereno i ekstremno kretanje. Što manje pokreta, to je veća bila izražena psihopatija, prenosi New York Post.

