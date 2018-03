Ususret Danu žena: Ove su autorice posebno oduševile našu Đurđicu i smatra ih ikonama feminizma

Foto: Borko Vukosav

Dolazi nam Dan žena. Žene. Ne možemo ih zaobići. Svugdje su. Uvukle su se u sve pore društva i osvajaju sve što im je na putu

Jasno nam je svima da su žene, kao i muškarci, moćne i utjecajne u današnjem modernom društvu što je zaista prekrasna karakteristika današnjice. Otvaraju se vrata za nove perspektive kojima svi mogu svoj benefit izvući, a nama najdraža je činjenica što su danas žene sve prisutnije u umjetnosti. Izražavaju se, prenose nam svoja iskustva koja su potrebna da napravimo korak naprijed. Prisutne su sve više u književnosti gdje nam snagom riječi odaju svoje skrivene svjetove te feminizmu na ovaj način daju još jednu dimenziju kojom mogu doprijeti do svakog čitatelja i učiniti književni svijet šarolikijim. Za vas smo izdvojili, po nama, danas tri najupečatljivije spisateljice u štihu feminizma koji je za svakoga. Bilo da se radi o fikciji, poeziji ili beletristici, za svakoga je ponešto tu. Uronite u svijet suvremenog ženskog pisma.

Elena Ferrante

Ako ste spremni na izvanredno i kvalitetno štivo onda ste spremni upoznati se s talijanskom spisateljicom Elenom Ferrante.



Tajnovitost oko ove spisateljice raste iz godine u godinu jer ime Elena Ferrante samo je pseudonim pod kojim djeluje, te bez obzira na to što je postala jednom od najčitanijih autorica diljem svijeta njeno pravo ime još uvijek ne znamo. Još od izdavanja svojeg prvog djela L’amore molesto 1992. godine njen identitet je nepoznat te ukazuje na to kako joj se uzori vrlo vjerojatno kriju u znanstveno-teoretičarskim vodama. Francuski književni teoretičar Roland Barthes još 1968. godine u svom eseju „Smrt autora“ dekonstruirao ideju o autoru i njegovom utjecaju na djelo koje stvara, a upravo nam znamenita Ferrante objašnjava kako vjeruje da: „… knjige, jednom kad su napisane, nemaju potrebe za svojim autorima. Ako imaju što poručiti, prije ili kasnije, naći će svoje čitatelje; ako nemaju – neće… Osim toga, zar promocija ne košta? Bit ću autor koji će najmanje koštati vašu izdavačku kuću. Poštedjet ću vas čak i svoje prisutnosti.”

Kročeći moćno i bez zastajkivanja s ovakvim stavom kroz zadnjih 26 godina karijere, Elena u potpunosti ostvaruje svoje zamisli i postaje najčitanijom spisateljicom u Italiji, a nakon toga osvaja i cijeli svijet. Svojim romanom „Dani zaborava“ probija se na scenu te roman biva proglašen remek-djelom ženske proze koji ubrzo nakon objavljivanja biva ekraniziran. Nakon objave prvog djela tetralogije „Genijalna prijateljica“ Ferrante postaje jednom od najčitanijih spisateljica 21. stoljeća a kritičari ju proglašavaju jednom od najutjecajnijih. Upravo njezina najvažnija djela, „Dani zaborava“ i „Genijalna prijateljica“, prevedena su na hrvatski što zaista trebate shvatiti kao motivaciju za upoznavanje s imaginarnim svijetom ove utjecajne žene koja djeluje iz sjene.

Rupi Kaur

Upišete li u Google pretraživač ime Rupi Kaur računalo će vam podivljati. Kaur je mlada autorica koja je primila uzde u svoje ruke i putem društvenih mreža osvojila ovacije pratitelja i čitatelja njezine izvanredne suvremene poezije. Kao i u mnogim slučajevima kvalitetnih noviteta na književnoj sceni, pa i bilo kojoj umjetničkoj grani, Rupi nije bila ozbiljno shvaćena te od strane izdavačkih kuća nije imala nikakve poticaje niti podrške. Ništa neobično, prije pravilo nego iznimka. Međutim, autorica odlučuje svoju prvu zbirku poezije pod nazivom „Mlijeko i med“ objaviti samostalno. Zbirka je prožeta tematikom nasilja u obitelji, zlostavljanja, ljubavi, gubitka i feminizma te podijeljena u četiri djela od kojih se svaki osvrće na određene aspekte života kojima vas Rupi Kaur opčini. Njezina utjecajnost danas je neizbježna jer preslika života jedne dvadesetšestogodišnje žene u modernom društvu ovoga puta nije upakirana u nametnute norme nego u iskrenost koja zaokupira svakog čitatelja. Djelo „Mlijeko i med“ nakon njenog samostalnog izdavanja osvaja mnoge zemlje pa i Hrvatsku. Krajem 2017. Rupi objavljuje i svoju drugu zbirku, „The Sun and Her Flowers“, koju ćemo na našem jeziku moći čitati već ovoga ljeta. Danas iza svog imena Rupi drži dva jaka naslova i ne sumnjamo da će snagom svojih riječi nastaviti otvarati nove perspektive mnogim čitateljima diljem svijeta.

Naomi Alderman

Naomi Alderman odrasla je kao ortodoksna Židovka te je u tom duhu i educirana kroz život. Tokom svog obrazovanja na židovskom sveučilištu u Londonu, Naomi se prvi puta susreće s istospolnim partnerstvom. Činjenica da se susreće sa istospolnim, ženskim odnosima i to kod žena koje su jednako tako Židovke, zaintrigiralo ju je još u ranoj mladosti jer sama kontradikcija židovstva kao patijarhalno nastrojene vjere, i gay veza s druge strane, za nju je bila nepoveziva. Po uzoru na to životno iskustvo piše svoj prvi roman „Neposluh“ koji odiše kontroverznim prizvukom te njime dobiva nagradu Orange za najboljeg novog pisca. Sama tematika romana otvara spisateljici vrata u svijet feminizma kojim nastavlja baratati vrlo uspješno. Vjera i feminizam postaju joj velike životne preokupacije te ih spaja u svom velikom talentu – književnosti. Prema engleskom književnom trgovačkom lancu Naomi jedna je od spisateljica budućnosti što u konačnici biva potvrđeno njenim daljnjim radom. Osim u književnosti iskazuje se u pisanju apokaliptičnih video igara te za engleski časopis The Guardian piše mjesečne kolumne o tehnologiji. A zadnji udarac zadaje svojim nagrađivanim distopijskim, fikcijskim romanom „Moć“ u kojem prikazuje svijet u kojem žene preuzimaju potpunu moć nad muškarcima. Da je ova žena potpuno sposobna poljuljati današnje društvo svojim zamišljenim svjetovima zaista nije upitno, a mi ne možemo dočekati njezin idući korak.