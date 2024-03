Možda se o njima više ne piše kao nekoć, ali mnoge zvijezde iz osamdesetih još uvijek su aktivne na pozornicama. Vrijedi to i za Taylor Dayne, Amerikanku koja je debitirala 1987. godine uz hit Tell It to My Heart.

Spomenutu pjesmu i danas možete čuti tijekom glazbenih partyja posvećenih tom desetljeću, a nedavno ju je uživo slušala i publika u Fort Lauderdaleu ispred koje se Dayne pojavila u vrlo smjelom dekolteu.

Snimka je brzo postala zapažena na TikToku, na društvenoj mreži čiji su korisnici primijetili da Dayne još uvijek izvanredno izgleda. Naime, Dayne je zagazila u sedmo životno desetljeće, 7. ožujka napunila 62 godine, što nas je podsjetilo koliko vrijeme brzo leti.

Inače, rođena je kao Leslie Wunderman, a tijekom bogate karijere je dvaput bila nominirana za nagradu Grammy.

