U studentskom domu "Cvjetno naselje" u Zagrebu pojavila se obavijest uprave doma na hrvatskom i engleskom jeziku koja je izazvala valove smijeha među studentima s obzirom na to da nije najbolji primjerak poznavanja engleskog.

"Poštovani, strogo je zabranjeno pušenje u sobama i ostalim prostorijama doma, a posebno gašenje čikova po zidovima, klupicama i fasadi radi opasnosti od izazivanja požara. Takvi postupci povlače za sobom disciplinsku i materijalnu odgovornost", stoji u obavijesti na hrvatskom jeziku.

Međutim, u obavijesti na engleskom studenti su ostali zbunjeni izrazom "extinguishing chicks on the walls" koji bi se mogao prevesti kao "gašenje pilića/pilenca na zidovima"

"Respected, smoking is strictly forbidden in the rooms and other rooms of the home. And especially extinguishing chicks on the walls, benches and facades due to the danger of causing fire. Such actions entail disciplinary and material liability", piše u prijevodu poruke.