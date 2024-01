Drami li i vaš pas svaki put kada vidi da izlazite ili se već navikao na to da s vremena na vrijeme mora ostati sam u kući do vašega povratka? Različito reagiraju naši najbolji prijatelji u trenucima kada se rastajemo, pa makar to bilo na samo 15 minuta.

Čim je na podu ugledao putne kofere, zlatni retriver Leo odmah je shvatio da se njegova vlasnica sprema nekamo na put, te joj je na elegantan način dao do znanja što misli o tome, odobrava li njezinu odluku.

Genijalac je u njezine kofere počeo spremati i svoje stvari, barem one najnužnije, čime joj je jasno poručio da bez njega neće nikamo. Tom gestom nasmijao je stotine tisuća ljudi na TikToku, pa tako i djevojku koja ga obožava.

Na obostranu žalost, putovanje na sasvim drugi kraj svijeta Leu i njegovu omiljenom plišancu ovaj put nije bilo suđeno, ali smo duboko uvjereni da je tugu ipak nekako odagnao budući da je "tata" ostao uz njega kod kuće...

