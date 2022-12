Stravična priča dogodila se prije gotovo tri godine u Brazilu. Micheli Scholosser imala je 25 godina i bila je protagonistica kontroverznog čina tijekom suđenja za pokušaj ubojstva koja je u svađi upucana pet puta, piše španjolski Clarin.

Žrtva je pred sudom tražila oslobađajuću presudu za svog dečka: “Već je platio za svoju grešku i sigurna sam da više neće. Uvijek se dobro ponašao prema meni.”

Nakon njezine izjave, žena je od suca zatražila dopuštenje da zagrli i poljubi Lysandra Rafaela Posselta, koji je tada imao 28 godina. Žrtva je pred sudom izjavila: “Ja sam to izazvala. Nikad me nije napao, uvijek je bio jako dobar prema meni”, rekla je.

Raphael Posselt osuđen je na 7 godina kućnog zatvora, pet za pokušaj ubojstva i dvije za nedopušteno posjedovanje oružja. Od kolovoza 2019. Posselt je u pritvoru i sve je to vrijeme proveo u istražnom zatvoru.

'Ja sam to izazvala'

Kad je 2020. godine sud rekao da muškarac neće ići u zatvor, žena je zapljeskala. "Ovako nešto nikada nije viđeno", rekao je tada tužitelj Pedro Rui. "Žena je imala nevjerojatnu sreću što je ostala živa. Meci su i danas zaglavljeni u njenom tijelu.”

Hici su ga pogodili u glavu, lijevu ruku i leđa. “Dan prije toga, prijetio joj je da će je ubiti. I rekao je da će se ona kasnije ubiti”, dodala je tužiteljica.

Prema iskazu suca João Francisca Goularta Borgesa, žena je tijekom suđenja rekla da se želi udati i živjeti ostatak života s muškarcem koji ju je pokušao ubiti. "U vezi smo i jako se dobro slažemo. I ono što se dogodilo ojačalo me. Nije me htio ubiti. Naravno da je za*ebao, ali sigurna sam da to više neće ponoviti. Uvijek se dobro ponašao prema meni. Koji muškarac puni svoju sobu slikama svoje djevojke? On je to učinio”, rekao je tada Micheli.

Nakon suđenja, u veljači 2020., muškarac se vratio u zatvor na izdržavanje kazne u poluotvorenom režimu.

Želi se udati za čovjeka koji ju je upucao

Posselt je poslan u državni zatvor Venancio Aires na odsluženje kazne. Porota ga je osudila za pokušaj ubojstva svoje bivše žene, koja je upucana pet puta, i za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja.

Pokušaj femicida dogodio se u kolovozu 2019., kada su se žena i Posselt posvađali na središnjem trgu Venancio Aires, u prisustvu prijatelja para. Posselt je nakon tučnjave otišao s mjesta događaja, ali se vratio naoružan, vozeći motocikl.

Kad su shvatili da se muškarac približava, prijatelji su mladu ženu ugurali u automobil. Međutim, ispalio je sedam hitaca kroz stražnje staklo, pogodivši žrtvu pet puta. Primljena je u bolnicu u regiji, ali se oporavila od ozljeda.

Sljedeći dan muškarac se pojavio u policijskoj postaji u pratnji odvjetnika i predao rabljeno oružje. Dok je Posselt bio u zatvoru, žena je čak tražila mjeru opreza u korist optuženog, a tražila je i da ga posjeti u zatvoru, što joj je odbijeno.