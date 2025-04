Žena bojala uskrsna jaja na vrlo bizaran način, korisnici opleli: 'Ismijavaš ovaj sveti blagdan'

Bojanje uskrsnih jaja za mnoge je više od običaja – to je pravi mali ritual radosti, kreativnosti i zajedništva. Bilo da koristimo tradicionalne tehnike s prirodnim bojama, moderne naljepnice, šljokice, vosak ili pak personalizirane crteže, svaka pisanica koju napravimo nosi svoju priču, simboliku i posebnu čar.

Taj trenutak kada se okupljamo oko stola s bojama, čašicama, salvama smijeha i mrvicom nestrpljenja u zraku, za mnoge je jedan od najtoplijih dijelova blagdana. Neki vole jednostavnost jedne boje, drugi se upuštaju u prava mala umjetnička djela, a treći iz zabave eksperimentiraju i stvaraju potpuno nepredvidive, ali očaravajuće uzorke.

Bojanje uskrsnih jaja već generacijama je simbol tradicije, maštovitosti i veselja, no ponekad se pojave metode koje nas ostave – blago rečeno – bez riječi. Jedna takva priča dolazi iz SAD-a i postala je viralna zahvaljujući ženi po imenu Kate Heintzelman (32), koja je svoje pisanice odlučila ukrasiti na – vjerovali ili ne – dnu vlastite WC školjke.

Proces ovog neobičnog bojanja jaja

Naime, Kate je u praznu školjku ubacila čak dvije kutije jaja, a zatim je na rubove postavila bočice s bojama. Kada je sve bilo spremno, krenula je s procesom - usipala je tekuće boje izravno u vodu, uz dodatak sode bikarbone i octa, čime je stvorila šareni, pjenušavi vrtlog u kojem su se jaja – doslovno – kupala.

Rezultat? Neočekivan, pomalo apsurdan, ali nesumnjivo efektan – pisanice s apstraktnim uzorcima i eksplozijom boja.

Za strane medije, Kate Heintzelman je otkrila kako je uopće došla na ovu neuobičajenu ideju.

"Htjela sam jaja učiniti jako slatkima i ranije sam ih probala s octom i sodom bikarbonom i eksplodirala su po mom pultu. Pa sam rekla: 'Samo ću to učiniti u WC-u jer me nije briga hoće li se zaprljati'", rekla je Kate.

Korisnici šokirani

Iako je svojom neobičnom tehnikom bojanja jaja uspjela privući pažnju, ovaj "šareni eksperiment" izazvao je i niz burnih reakcija na društvenim mrežama. Mnogi korisnici bili su zgroženi samom idejom da se uskrsne pisanice izrađuju u WC školjci, bez obzira na to je li ona prethodno bila temeljito očišćena.

Komentari su se kretali od šokiranih i zbunjenih do vrlo oštrih – neki su cijeli postupak nazvali neprikladnim, dok su drugi smatrali da je riječ o ismijavanju Uskrsa i njegovog simboličnog značenja.

"Pokazao sam ovo svom terapeutu i sada je na terapiji", "Ali zašto u WC-u???", "Ovo je tako odvratna stvar", "Nisi mogla to učiniti u velikoj zdjeli?", "Kako tako užasno nešto tako nešto pokazati i to još u svetom prazniku. To je veliki grijeh", "Zanima me kako možete jesti nakon toga?", "Ovo je izrugivanje i cisti debilizam, ovaj osobi treba pomoć dobrog psihijatra. Grozno", "To je grijeh! Moraš biti tako glup za ovo", pisali su.