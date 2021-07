Ljubav je često slijepa, teško je predvidjeti prema kome će vas srce jednoga dana povući, no slutimo da vjerojatno većina vas ipak sumnja da bi ikada mogla hodati s prijateljem ili prijateljicom vlastite djece.

Međutim, i takve se situacije događaju, pa se tako Amor poigrao sa svojim strelicama i pogodio 40-godišnju Tanyu i 22-godišnjeg Josueu.

Zajedno su već oko godinu i pol dana, pa i unatoč tome što su mnogi bili skeptični po pitanju budućnosti te veze.

Tanya i Josue upoznali su se preko njezinih sinova, a ona tvrdi da to njima nikada nije predstavljao problem. Dapače, svojedobno ih je snimila kako se zajedno vozikaju na biciklima, a par ne smetaju niti zločesti komentari na društvenim mrežama.

"Ako zakonski može kupiti alkoholno piće, ako zakonski može kupiti oružje, ako zakonski može služiti vojsku i poginuti u ratu, onda sam prilično sigurna i da može biti sa mnom", napisala je Tanya u komentarima nekome "hejteru".

No, puno je tu i pozitivnih komentara, brojni su im stali u obranu, a da se pročitati i mnoštvo komplimenata. Njoj uglavnom pišu da uopće ne izgleda kao da ima 40, a istovremeno je nazivaju i pravom sretnicom zato što je osvojila srce takvog, citiramo, slatkiša od dečka.

"Najprije smo bili dobri prijatelji. Ja sam u to doba bila trudna, dok se Josue nalazio u još goroj situaciji. No, oboje smo ostavili tadašnje partnere i završili zajedno", kazala je Tanya u jednom od nedavnih videa, dok se Josue na to nadovezao ovako:

"Pišite što mislite da morate napisati, govorite nam što mislite da nam imate za reći, na kraju dana nije važno jer ćemo mi još uvijek biti zajedno".