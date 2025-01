Ovaj zadatak izluđuje: Ako pronađete mačku u roku od minute, imate oči sokolove

Internet je preplavljen izazovima koji testiraju našu sposobnost zapažanja i logičkog razmišljanja, no jedan misteriozni zadatak s Reddita posebno je zaokupio pažnju korisnika. Naizgled obična fotografija prikazuje okićeno božićno drvce smješteno u hodniku, okruženo toplim blagdanskim ozračjem. No, iza ove idilične scene krije se detektivski izazov: "Pronađite mačku".

Na prvi pogled, čini se kako na slici nema ničega neobičnog, no upravo je to zamka koja je zbunila tisuće korisnika. Mačka, poznata po svojoj spretnosti i vještini kamuflaže, uspjela se sakriti tako da ju je gotovo nemoguće uočiti na prvi pogled.

'Trebalo mi je vremena'

Komentari na Redditu ubrzo su se pretvorili u pravu lavinu – dok su neki odmah uočili skrivenog ljubimca, drugi su priznali da su morali dugo promatrati fotografiju prije nego što su ga ugledali.

"Trebalo mi je vremena i puno zumiranja", "Još uvijek ne mogu pronaći", "Trebalo mi je vremena", "Oh, moj bože! Dugo sam gledao u fotografiju i pokušavao je pronaći", "Mislio sam da je to ukras za drvo", "Trebala mi je sekunda da je pronađem", "Trebalo mi je neko vrijeme da ga/ju pronađem, ovo mi je izmamilo veliki osmijeh. Mislim da je to sada definitivno tako", pisali su.

Rješenje ovog detektivskog izazova krije se na samom vrhu božićnog drvca, gdje se mačka vješto sakrila među granama i ukrasima. Svojom crnom bojom, savršeno se stopila s tamnijim dijelovima drvca, što je čini gotovo nevidljivom za nepažljivo oko.

Foto: Reddit

