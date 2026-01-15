Vožnja po zaleđenom jezeru završila potopom, policija potvrdila da akterima prijeti zatvor

Policija iz poljskog Wodzisława objavila je na svojim službenim stranicama snimku koja bi glavne junake mogla odvesti u zatvor jer im je palo na pamet voziti se po zaleđenom jezeru i tako dovesti u opasnost živote.

Ideja se pokazala izuzetno glupom jer je led u jednom trenutku popustio ispod tereta Opela Corse, što je zabilježeno mobitelom koji je naposljetku oduzet njegovu vlasniku.

Istraga je potvrdila da objavljena snimka nije djelo umjetne inteligencije kao što se isprva mislilo kada je postala viralna, a ubrzo su se javili i akteri, 45-godišnjak i 29-godišnjak, koji su u iskazu naveli kako su mislili da će led biti deblji i da se neće dogoditi ništa loše.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Upravo je stariji muškarac i bio taj koji je vozio i na vrijeme napustio automobil kada je igra pošla po zlu.

Policija trenutačno istražuje slučaj zbog ugrožavanja života ili teških tjelesnih ozljeda, za što Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do tri godine, a usto će pokrenuti istragu i zbog kršenja Zakona o zaštiti okoliša.

"Ključno je utvrditi početne nalaze da u automobilu nije bilo ozlijeđenih ili smrtno stradalih.

Daljnje istrage na mjestu događaja provest će tim za spašavanje na vodi i ronjenje. Stručnjaci će pomoću specijalizirane opreme provjeriti je li bilo drugih putnika u vozilu, a zatim izvući automobil", navela je policija u priopćenju objavljenom u utorak.