Dostavljaču zasvijetlila lampica za kvar motora: Kad je otvorio haubu imao je što vidjeti

Motorna vozila često nas mogu iznenaditi kvarovima, što nerijetko izaziva paniku, osobito kada se nalazimo usred ceste. No, što se dogodilo jednom vozaču Amazona u Derbyju, bilo je daleko od uobičajenih nesreća na cesti i uistinu šokantno. Prema izvještaju RSPCA, tijekom svoje smjene u srijedu, vozač je primijetio da se na njegovom vozilu uključila lampica upozorenja, signalizirajući kvar na motoru.

Ne znajući točno što ga čeka, odlučio je stati i podići haubu kako bi provjerio o čemu se radi. No, ono što je ugledao ostavilo ga je bez riječi. Unutar motora, potpuno zbunjena i preplašena, smjestila se mala lisica, koja je ozlijeđena ležala u motoru. Bilo je jasno da se životinja našla u ozbiljnoj nevolji.

Spašena je

Vozač nije gubio vrijeme i odmah je pozvao pomoć RSPCA-a, koja je brzo reagirala. Članovi udruge stigli su na mjesto nesreće i, uz pomoć specijalne hvataljke, uspješno su izvukli lisicu iz motora. Iako se činilo da je životinja bila u velikoj boli, brzom intervencijom spriječena je daljnja opasnost.

Nakon što je lisica bila spašena, istražitelji su otkrili da je upravo ona bila odgovorna za aktivaciju lampice upozorenja na vozilu. Naime, lisica je, u svojoj znatiželji i pokušajima da se smjesti u motoru, ugrizla žice, što je izazvalo kvar i signaliziralo vozaču da nešto nije u redu.

Foto: Profimedia

Što će biti s njom nakon oporavka?

Zahvaljujući brzom i preciznom djelovanju, lisica je uspjela preživjeti ovu nesreću. Nakon što je primila odgovarajuću medicinsku pomoć zbog manjih ozljeda, pritisnih rana i modrica, prebačena je u Bolnicu za divlje životinje u Leicestershireu, gdje se sada oporavlja i vraća snagu. Uskoro će, kako tvrdi inspektorica RSPCA-a, Herchy Boal, kad lisica potpuno ozdravi, biti spremna da se vrati u prirodu, gdje pripada.

Foto: Profimedia

Također, otkriva i kako je boravak lisice u vrućem motoru mogao završiti "vrlo drugačije".

"Nemamo pojma koliko dugo je bila u motoru - mogla je imati dug i strašan put zatočena tamo, pa je bilo olakšanje doći do nje na vrijeme", zaključila je Boal.