Ako ste se ikad pitali osjećaju li doista životinje naše emocije i do koje mjere, predlažemo da nekoliko puta pogledate ovaj predivan video u nastavku. Ta snimka otkriva kako je konj imena Shiner reagirao kada mu je prišla shrvana vlasnica Shania, koja je proživljavala vrlo teške životne trenutke.

"Nalazila sam se usred procesa razvoda i tog dana sam iseljavala. Skrivala sam se pred svojim emocijama, no Shiner je osjetio svu bol i patnju. Glavom me privukao sebi, privio me uz svoja prsa, te me pustio da se uz njega isplačem", navela je ta djevojka, koja pritom naglasila da je uvijek snimala reakcije svojih konja kada bi s njima komunicirala.

Video je u srijedu objavljen na Instagramu te je skupio već milijun i pol pregleda.

DA BISTE POGLEDALI ZAPIS, POMAKNITE STRELICU UDESNO