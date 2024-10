Uskoro nova otkrića o neidentificiranim letjelicama? Pojavila se priča o supertajnom programu

Američki mediji već nekoliko mjeseci najavljuju "svjedočenje vijeka" - nekoliko novih saslušanja u Kongresu na kojima će svjedočiti "zviždači" (whistleblower) iz američke obavještajne zajednice i Pentagona, a na temu neidentificiranih letjelica i pojava u američkom zračnom prostoru, kao i u zajedničkom prostoru NATO zemalja.

Nekada nazivani NLO-ima, a danas UAP (Unidentified Aerial Phenomena), ove letjelice se često nazivaju i "vanzemaljskim", iako nema nikakvih dokaza za to. Ono za što, pak, postoji na stotine dokaza s radara, termalnih kamera (FLiR), te svjedočenja američkih pilota, mornara i obavještajaca, je da ove letjelice koriste vrlo napredne tehnologije propulzije (pogona u letu), te materijale koji do sada znanosti nisu poznati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ratovi zvijezda u stvarnosti

Ono što se može zaključiti na osnovu snimki s brodova američke Mornarice je da mnoge od letjelice imaju i mogućnosti "trans-medija", tj. da lete u zraku nisko iznad kopna, te da poput podmornica odjednom zarone ispod površine mora ili oceana.

Najpoznatiji ovakav slučaj je onaj iz 2004. godine s američkog razarača "USS Nimitz", oko kojeg su oblijetale dvije letjelice bez krila i vidljive propulzije, od kojih je jedna zaronila ispod površine oceana. U nekoliko slučajeva Pentagonu su prijavljene i "metalne kugle" ili "metalni cilindri"' koji su lebdjeli u blizini američkih baza i instalacija. Jedan od ovakvih snimaka, nastao na Bliskom Istoku, najvjerojatnije u Iraku, pokazuje upravo takav "neidentificirani dron".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoje i slična svjedočenja koja su daleko starija, ali su zbog američkog zakona o dostupnosti informacija (FOIA) dostupna su tek danas. Većina ovih viđenja je iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, i nastala su u blizini američkih nuklearnih instalacija.

Poznat je i slučaj iz američke baze u Velikoj Britaniji, iz 1980., kada se u periodu od nekoliko dana nepoznata trokutasta letjelica više puta spustila u okviru zračne baze "RAF Woodbridge".

'Tajne svemirske flote'

Ovakve i slične slučajeve je istraživao Nick Pope, danas novinar i predavač, a nekada šef posebnog odjeljenja unutar Britanskog Ministarstva obrane. Pope navodi da u narednom periodu zaista možemo očekivati svjedočenja osoba koje su bile u vrhu Pentagona.

"Uvjeren sam da ćemo uskoro vidjeti više svjedočenja osoba, s više novih informacija o fenomenu UAP-a. David Grusch, Luis Elizondo i drugi dobro pozicionirani pojedinci su već rekli da drugi zviždači čekaju da se jave, i siguran sam da ne bi dali ove izjave da nisu bili vrlo sigurni u to, samo je pitanje kada će i gdje točno oni istupiti sa svojim svjedočenjima. U idealnom slučaju, oni će govoriti na javnim raspravama u američkom Kongresu, i to pod zakletvom. Ranije je bilo nagoviješteno da će se jedno novo saslušanje u Kongresu održati 13. studenog, ali bi predstojeći predsjednički izbori u SAD to mogli odgoditi. Na to može utjecati i nova medijska priča o navodnom super-tajnom programu proučavanja UAP pod nazivom 'Immaculate Constellation', jer ako je ovo istinski naziv povjerljivog programa, bit će provedena i istraga da bi se identificirala osoba koja je procurila informaciju. Ako ovo rezultira disciplinskim ili kaznenim prijavama, to može odvratiti druge osobe da se jave. Međutim, trenutno Ministarstvo obrane SAD poriče postojanje ovog programa, bilo sada, bilo u prošlosti" objašnjava Pope.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivo je i da je američka Centralna Obavještajna Agencija (CIA) desetlječima prikupljala podatke od UAP-NLO fenomenu, od kojih su mnogi danas deklasificirani i mogu se naći na njihovoj web stranici. Na internetskim forumima posvećenim ovoj temi, već gotovo dva desetljeća govori se i o drugom tajnom programu koji, navodno, provode SAD s još nekoliko zemalja, pod nazivom "Solar Warden", i koji obuhvaća razvoj "tajne svemirske flote" koja u orbiti Zemlje prati UAP fenomen.

POGLEDAJTE VIDEO: Muskov Space X krenuo u spas astronautima zaglavljenim u svemiru

Tekst se nastavlja ispod oglasa