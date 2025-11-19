Usamljena djevojka snimila čin gnjusnog seksualnog uznemiravanja, video doveo do uhićenja!

Odmor iz snova za Molly, solo putnicu s Novog Zelanda, pretvorio se u pravu noćnu moru kada je tijekom svoje avanture tuk-tukom po Šri Lanki doživjela šokantan čin seksualnog uznemiravanja.

Incident, koji je podijelila na društvenim mrežama, ne samo da je doveo do uhićenja napadača, već je pokrenuo i globalnu raspravu o sigurnosti žena koje putuju same.

Šokantno iskustvo zabilježeno kamerom

Sve se odigralo četvrtog dana njezina putovanja, u području Thambiluvil na istočnoj obali Šri Lanke. Molly je primijetila muškarca na skuteru koji ju je uporno pratio.

"Konstantno je usporavao ispred mene te me ponovno prestizao kada bih prošla pored njega", ispričala je djevojka te kazala da joj je muškarac prišao u trenutku kada se zaustavila kako bi se odmorila i popila vode.

"Postojala je jezična barijera, međutim isprva je djelovao prijateljski nastrojen. No, razgovor je ubrzo postao neugodan. Pitao me gdje odsjedam i znala sam kamo to vodi", prisjetila se.

Nakon što je odbila njegov prijedlog da stupe u seksualni odnos, muškarac se razotkrio i počeo masturbirati pred njom dok je ona u šoku palila svoj tuk-tuk kako bi pobjegla s mjesta događaja.

Brza reakcija policije i val podrške

Nakon što je snimka postala viralna i prikupila milijune pregleda, lokalno stanovništvo ohrabrilo ju je da incident prijavi policiji, što je naposljetku i učinila. Turistička policija, u suradnji s lokalnim postajama, pokrenula je istragu koja je rezultirala uhićenjem 23-godišnjeg osumnjičenika.

Molly je izrazila zahvalnost na brzoj reakciji. "Bila sam prilično iznenađena. Policija je reagirala unutar 24 sata. Drago mi je da on sada zna da su njegovi postupci pogrešni", izjavila je za NZ Herald.

Incident je, kako navode lokalne vlasti, nanio štetu ugledu zemlje, no brza akcija pokazala je odlučnost da se takvi slučajevi ne toleriraju.

Unatoč upozorenjima američkog State Departmenta i britanskog FCDO-a o raširenom verbalnom i fizičkom uznemiravanju žena u Šri Lanki, Molly je ostala odlučna pri tome da je njezino iskustvo bilo izoliran slučaj.

"Ovo je bio jedan čovjek, jedan trenutak – a ne odraz cijele zemlje. Lokalni ljudi koje sam upoznala bili su jedni od najljubaznijih i najvelikodušnijih koje sam ikad srela", rekla je, dodavši kako bi i dalje preporučila Šri Lanku kao destinaciju.