Ulovili su divovsku tunu te su podivljali od sreće kada su shvatili koliko će na njoj zaraditi

Grupa ruskih ribara pošteno se obogatila budući da je ulovila golemu tunu od čak 284 kilograma kod Kurilskih otoka, prenijeli su u ponedjeljak ruski mediji.

Oduševljeni muškarci pali su u trans kada su izvagali morskog monstruma, čije bi vrijednost mogla premašiti dva milijuna dolara, odnosno 1,7 milijuna eura, rečeno je u nastavku članka objavljenom na portalu Lenta.

Ove je godine u Japanu ulovljena nešto lakša tuna koja je postigla cijenu od 1,1 milijuna eura, a zabilježeno je i to da ova sa snimke nije rekordna.

Naime, prije šest godina, kupci su za još većeg "monstruma" platili 2,6 milijuna eura.

Kraljica mora na stolu

Tuna, često nazivana kraljicom mora, zauzima posebno mjesto u gastronomiji diljem svijeta. Njezina popularnost leži u svestranosti – od brze i hranjive salate iz konzerve do sočnog odreska s gradela koji predstavlja vrhunski kulinarski doživljaj. Ipak, put od mora do tanjura diktira cijenu koja može varirati u nevjerojatno širokom rasponu.

Za većinu potrošača, susret s tunom odvija se na policama supermarketa, gdje dominira konzervirana varijanta. Ona predstavlja najpristupačniji način za uživanje u okusu i nutritivnim vrijednostima ove ribe.

Cijene se kreću od otprilike 1,59 € pa sve do 3,95 € po komadu, no stvarna vrijednost često se krije u cijeni po kilogramu.

Međutim, za istinske gurmane konzervirana tuna tek je uvod u priču. Pravi gastronomski vrhunac predstavlja svježi ili smrznuti odrezak tune, čija cijena znatno nadmašuje onu iz konzerve. Ovdje ulazimo u kategoriju premium proizvoda gdje kvaliteta mesa i svježina dolaze do punog izražaja.

Na tržištu se tako odrezak žutoperajne tune od 500 grama može kupiti za oko 11,60 €, što cijenu po kilogramu postavlja na otprilike 23,20 €. Smrznuti fileti u veleprodaji mogu biti nešto povoljniji, no maloprodajne cijene rijetko padaju ispod te razine.

Zanimljivo je pogledati i povijesni kontekst – u 2018. godini cijene svježih odrezaka kretale su se između 15,90 i 33,20 € po kilogramu, što pokazuje da se današnje cijene i dalje drže unutar tog okvira.

Plavoperajna tuna: Jadransko zlato na svjetskom tržištu

Na samom vrhu cjenovne ljestvice nalazi se plavoperajna tuna, posebno ona ulovljena u Jadranskom moru. Ova vrsta smatra se apsolutnim luksuzom i postiže vrtoglave cijene na svjetskim tržištima, prvenstveno u Japanu, gdje je statusni simbol.

Cijene koje se postižu na aukcijama u Tokiju teško su zamislive prosječnom potrošaču – kilogram najkvalitetnijih dijelova može doseći i nekoliko tisuća eura. Primjerice, zabilježene su prodaje po cijeni od 4700 dolara po kilogramu.

Jadranska plavoperajna tuna iznimno je cijenjena zbog svoje kvalitete, a još 2017. godine kilogram "dobre pozicije" jadranske tune prodavao se u Japanu po cijeni od 300 eura.

Važno je naglasiti da ove aukcijske cijene nisu reprezentativne za maloprodaju u Hrvatskoj, ali jasno ilustriraju status i potražnju za jadranskim "zlatom" na globalnoj sceni.

Od skromne konzerve koja nudi brz i zdrav obrok do luksuznog odreska koji predstavlja kulinarsku svečanost, tuna je riba koja se prilagođava svakom nepcu i budžetu. Njen cjenovni raspon dokaz je njene nevjerojatne svestranosti i važnosti. Bilo da se radi o opciji od nekoliko eura ili investiciji u vrhunski gastronomski užitak, kraljica mora čvrsto drži svoje mjesto na hrvatskim stolovima.