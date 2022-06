Automobili su česte kolateralne žrtve u vezama, osobito kada dođe do preljuba, pa je tako neki dan stradao i ovaj Chevrolet Camaro. U pitanju je "sportaš" osnovne cijene od 175 tisuća kuna na američkom tržištu, no budući da očito govorimo o Z1 modelu, sve upućuje na to da je plaćen daleko više.

Bilo kako bilo, njegova vlasnika iz meksičkog grada Pueble dočekala je osveta zato što je "šarao" po susjedstvu, dobio je napismeno što ga je išlo pomoću crvenog i crnog spreja, no moramo primijetiti i da je bijesna djevojka grafiterski zločin počinila uz dosta ljubavi.

Naime, nevjernome muškarcu poručila je, između ostaloga, da ga još uvijek jako puno voli, s time da je svoju naklonost izrazila uz ponešto uvredljivih riječi i prikazima muškog spolnoga organa.

Zaključno, "mrlje" s automobila još će se nekako dati ukloniti, ali pitanje je i hoće li s odnosa to dvoje nekoć sretnih ljudi...