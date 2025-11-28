Tvrdi da liječi pomoču prdeža, fotografije posvjedočile da mu neki rado sjedaju pod stražnjicu

Christ Penelope, osnivač vjerske organizacije naziva Seven Fold Holy Spirit Ministries, dospio je do brojnih svjetskih portala zahvaljujući svojoj vrlo neobičnoj metodi pastoralnog djelovanja.

Naime, kako su to potvrdile fotografije koje su se rasprostranile internetom, taj posve neobični Južnoafrikanac uspio je uvjeriti pojedine potrebite ljude da ih može iscijeliti pomoću prdeža!

"Vrlo je važno da prdeži budu blizu nosnica oboljele osobe kako bi iscjeliteljska moć mogla ući u tijelo i djelovati", izjavio je za Independent Online News taj osebujni duhovni vođa, čija sljedba na Facebooku broji oko 3,5 tisuća članova.

Tamo je Penelope istaknuo da spomenutu vjersku zajednicu predvodi već desetak godina i naglasio da je "Bog započeo svoju službu 2016. godine 15. prosinca preko svog Sina Krista Penelopea".

"To je demonstracija Božje moći", kazao je Penelope tijekom intervjua za portal Drum, čiji se novinar u nastavku naslušao kojekakvih njegovih besmislica i sumanutih tumačenja Biblije.