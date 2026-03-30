Tko želi, neka čestita: Prošao je teorijski ispit za vozačku iz 139. pokušaja!

Neimenovani mladić iz poljskog Tarnówa napokon je srijedu, 11. ožujka, položio teorijski ispit za vozačku dozvolu nakon što je prethodnih 138 puta padao zbog nedovoljnog broja bodova.

Vijest koja svjedoči nevjerojatnoj upornosti prenio je lokalni portal Tarnów Nasze Miasto, čije je novinarka doznala da je volana željni kandidat prvi put ispitu pristupio 2017. godine!

Drugim riječima, mladić je razdoblju od devet godina potrošio 1800 eura, a sve govori u prilog tome da će u nastavku njegove avanture pasti još koja stotica budući da malo tko vjeruje kako će praktični dio proći iz prvog pokušaja.

Teorijski ispit u Poljskoj košta 56 zlota (13 eura), dok praktični vozački ispit stoji 229 zlota (53 eura).

Zanimljivo, iako je natukao impresivne brojke, spomenuti se mladić nije uspio prometnuti u državnog rekordera jer povijest pamti i nekog nesretnika iz Piotrkówa Trybunalskog, koji je teorijski dio ispita tek iz 163. pokušaja.

Sretna vijest dočekala ga je nakon 17 godina patnje!

Ako se pitate kako je to uopće moguće, kažimo na kraju da u poljskom zakonu ne postoji ograničenje koliko puta kandidati mogu ponovno polagati teorijski ili praktični vozački ispit, a svemu dodajmo i informaciju da svjetski rekord drži Cha Sa-soon, gospođa iz Južne Koreje, koja je do vozačke dozvole došla iz 960. pokušaja.