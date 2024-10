Stručnjak konačno riješio prometnu mozgalicu koja je posvađala Hrvate. A tako je jednostavno...

Prije nekoliko dana objavili smo tekst sa situacijom u prometu koja je izazvala silnu raspravu na Redditu, ali i u našoj redakciji. Naime, na raskršću koje nije obilježeno prometnim znakovima, ni semaforima, nalaze se tri automobila. Koji ima prednost, nitko više ne zna. U debatu smo uključili i instruktore iz autoškola koji su također imali različita mišljenja, Na kraju smo se odlučili za prometnog stručnjaka Željka Marušića.

"Riječ je o raskrižju ulica jednakog profila, bez znakova izričitih naredbi koji određuju prvenstvo prolaza te prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

čl. 57. st. 1: Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

čl. 57. st. 2: Vozač vozila koje skreće ulijevo dužen je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako prometnim znakom nije drukčije određeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navedena slika pokazuje 'zatvorenu petlju' prednosti prolaza i nedefiniranu 'blokadnu situaciju', jer po čl. 57 nije definirana. Naime, vozilo A ima prednost prema vozilu B, ali mora propustiti vozilo C. Vozilo C ima prednost prema vozilu A, ali mora propustiti vozilo B, a vozilo B ima prednost prema vozilu C, ali mora propustiti vozilo A.

U realnoj situaciji rijetko kada se sva tri vozila u raskrižju cesta iste važnosti istodobno nađu na početku raskrižja. Tada se, uvjetno rečeno, 'vozači trebaju dogovoriti', odnosno u raskrižje prvo ulazi vozilo koje je prvo naišlo, vodeći računa da tijekom provođenja manevra skretanja treba poštivati čl. 57. st. 1 i 2.

Dakle, ako vozilo B prvo naiđe na raskrižje, prvo i ulazi, ali ako tada na istom pravcu iz suprotnog smjera nailazi vozilo A, treba se zaustaviti u raskrižju i propustiti ga. Ako vozilo A prvo nailazi na raskrižje, ulazi u raskrižje samo ako vozilo C nije toliko blizu raskrižja da ga mora propustiti, a vozilo C mora propustiti vozilo A (koje mu dolazi s lijeva), ako se ono već nalazi u raskrižju. Ako vozilo C prvo nailazi na raskrižje, ulazi u raskrižje i zaustavlja se u sredini raskrižja, kako bi po potrebi propustilo vozilo B, koje mu dolazi s desne strane.

Pritom je važno da sva vozila poštuju čl. 51. st. 1, da kroz raskrižje prolaze prilagođenom, smanjenom brzinom, kako bi se, bez posljedica, mogle izbjeći opasne situacije", objasnio je Marušić. Dodao je kako je Zakon nedefiniran što se tiče točke 1 i točke 2. Nije sasvim jasno koje pravilo je bitnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utješno u svemu je, iako je ovakvih raskršća puno, male su šanse da ćete se naći u baš ovakvoj situaciji. S obzirom da stručnjak savjetuje dogovor, možda je najbolje rješenje propustiti sva vozila i izbjeći bilo kakav mogući udes, rasprave ili psovke.

Podsjetimo, u anketi koju smo postavili u izvorni članak sudjelovalo je gotovo devet tisuća čitatelja Neta, a ovako su glasili odgovori:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio pravu prometnu renesansu. Hoće li je ostvariti?