Magistralni put Nova Varoš - Zlatibor prohodan je za promet zahvaljujući vrijednim radnicima koji su kolnik posipali solju kako bi što više smanjili proklizavanje i povećali sigurnost vozača. No sol posuta po cesti privukla je velik broj zlatiborskih krava, piše Kurir.

"Vožnja je tekla normalno, a onda smo odjednom ispred sebe ugledali nekoliko vozila. Mislili smo da je došlo do zastoja zbog radova na cesti, ali kad smo izašli iz auta vidjeli smo nekoliko krava koje su stajale nasred ceste i lizale su posutu sol po cesti. To nam je bilo zanimljivo, ali one su bile jako uporne i jedva su se pomaknule da bismo mogli nastaviti put, rekao je za RINU (Regionalnu informativnu novinsku agenciju) Milan Stanojević koji se zatekao na mjestu događaja.

Ovakva "kravlja blokada" prometa nije neuobičajena pojava za ovo doba godine, a životinje uglavnom nailaze na razumijevanje vozača. Situacija ipak nije sasvim bezazlena, pa se vozačima savjetuje pojačan oprez ukoliko se kreću magistralom od Zlatibora prema Novoj Varoši, preko Borove Glave.

