Svjetski je dan balona: Idealan je dan za ispunjavanje vaših želja, a evo što morate napraviti

Danas, 5. listopada, slavi se Svjetski dan balona, savršen trenutak da svoje želje i nade simbolično pošaljete u nebo, baš poput balona koji nose poruke mašte i optimizma.

Naime, od drevnih vremena, ljudi su koristili simbolične rituale kako bi poslali svoje namjere u svemir, a jedan od vizualno najljepših i najjednostavnijih jest puštanje balona ili lampiona u nebo.

Ovaj čin, prožet nadom i optimizmom, predstavlja puno više od obične zabave; to je snažan psihološki alat za postavljanje ciljeva, otpuštanje briga i otvaranje vrata novim mogućnostima.

Korijeni Rituala: Od drevnih lampiona do modernih balona

Tradicija slanja želja prema nebu seže stotinama, pa i tisućama godina u prošlost, a svoje korijene vuče iz Azije. Nebeski lampioni, poznati kao Kongming lampioni, navodno su nastali u Kini još tijekom trećeg stoljeća prije Krista.

U početku su služili kao praktično sredstvo komunikacije na bojnom polju, no s vremenom su prerasli u moćan kulturni i duhovni simbol.

Ljudi su ih počeli puštati tijekom festivala kako bi zahvalili bogovima, otpustili strahove i poslali molitve za prosperitetnu budućnost.

Vjerovalo se da što lampion leti više i duže, to je veća vjerojatnost da će božanstva primiti poruku. S vremenom se ova tradicija proširila svijetom i prilagodila modernom dobu, a papirnate lampione u mnogim su kulturama zamijenili baloni. Iako se medij promijenio, suština je ostala ista - simbolično otpuštanje želje i njezino prepuštanje višoj sili.

Foto: Giorgio Rossi/alamy/profimedia

Feng Shui i moć namjere: Kako pravilno izvesti ritual?

Ritual puštanja balona duboko je ukorijenjen u principima Feng Shuija, drevne kineske vještine usklađivanja energije. Kako bi ritual bio što učinkovitiji, važno je slijediti nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka.

Korak jedan: Odabir pravog balona

Boja balona igra važnu ulogu u Feng Shuiju jer svaka boja nosi specifičnu energetsku vibraciju. Preporučuje se korištenje balona u jarkim, "yang" bojama koje simboliziraju akciju, rast i pozitivnu energiju.

Crvena je najpoželjnija jer predstavlja sreću, strast i uspjeh. Odličan izbor su i zlatna, žuta, narančasta ili ljubičasta. Važno je izbjegavati plave, zelene ili crne balone jer se njihova "yin" energija smatra manje prikladnom za aktivno slanje želja.

Foto: Vladimir Galantsev/alamy/profimedia

Korak dva: Formuliranje i zapisivanje želja

Ključ uspjeha leži u jasnoći i pozitivnoj namjeri. Na svaki balon zapišite samo jednu, jasno definiranu želju. Umjesto da pišete "Želim dobiti posao", formulirajte želju kao da se već ostvarila: "Zahvalan sam na predivnom novom poslu".

Pisanje u sadašnjem ili prošlom vremenu šalje svemiru poruku da ste spremni primiti ono što tražite. Koristite crni marker kako bi želja bila jasno vidljiva.

Korak tri: Vizualizacija i otpuštanje

Prije nego što pustite balon, zatvorite oči i na trenutak se prepustite osjećajima. Živo zamislite kako bi vaš život izgledao da se želja već ostvarila.

Osjetite radost, zahvalnost, uzbuđenje i mir koji dolaze s ispunjenjem sna. Što su osjećaji intenzivniji, to je vaša poruka svemiru snažnija.

Kada ste spremni, pustite balon i promatrajte ga kako se diže prema nebu. Pratite ga pogledom sve dok ne postane sićušna točka i na kraju potpuno nestane. Taj trenutak simbolizira da je vaša želja poslana i primljena.

Korak četiri: Vjerujte i zaboravite

Možda najvažniji, ali i najteži korak jest potpuno otpuštanje. Nakon što balon nestane s vidika, zaboravite na želju. Nemojte se opterećivati time kako će se i kada ostvariti.

Prekomjerno razmišljanje i briga stvaraju energetski otpor koji može blokirati ispunjenje. Vjerujte da je proces pokrenut i prepustite svemiru da odradi svoje.

Mnogi koji su prakticirali ovaj ritual svjedoče da su im se želje ostvarile upravo onda kada su na njih potpuno zaboravili.