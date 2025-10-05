ISPROBAJTE RITUALE /

Svjetski je dan balona: Idealan je dan za ispunjavanje vaših želja, a evo što morate napraviti

Svjetski je dan balona: Idealan je dan za ispunjavanje vaših želja, a evo što morate napraviti
×
Foto: Ai

Na današnji Svjetski dan balona, 5. listopada, prisjećamo se drevne tradicije puštanja balona i lampiona u nebo - simboličnog rituala kojim ljudi stoljećima šalju svoje želje, nade i molitve svemiru

5.10.2025.
7:11
Antonela Ištvan
Ai
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas, 5. listopada, slavi se Svjetski dan balona, savršen trenutak da svoje želje i nade simbolično pošaljete u nebo, baš poput balona koji nose poruke mašte i optimizma.

Naime, od drevnih vremena, ljudi su koristili simbolične rituale kako bi poslali svoje namjere u svemir, a jedan od vizualno najljepših i najjednostavnijih jest puštanje balona ili lampiona u nebo.

Ovaj čin, prožet nadom i optimizmom, predstavlja puno više od obične zabave; to je snažan psihološki alat za postavljanje ciljeva, otpuštanje briga i otvaranje vrata novim mogućnostima.

Korijeni Rituala: Od drevnih lampiona do modernih balona

Tradicija slanja želja prema nebu seže stotinama, pa i tisućama godina u prošlost, a svoje korijene vuče iz Azije. Nebeski lampioni, poznati kao Kongming lampioni, navodno su nastali u Kini još tijekom trećeg stoljeća prije Krista.

U početku su služili kao praktično sredstvo komunikacije na bojnom polju, no s vremenom su prerasli u moćan kulturni i duhovni simbol.

Ljudi su ih počeli puštati tijekom festivala kako bi zahvalili bogovima, otpustili strahove i poslali molitve za prosperitetnu budućnost.

Vjerovalo se da što lampion leti više i duže, to je veća vjerojatnost da će božanstva primiti poruku. S vremenom se ova tradicija proširila svijetom i prilagodila modernom dobu, a papirnate lampione u mnogim su kulturama zamijenili baloni. Iako se medij promijenio, suština je ostala ista - simbolično otpuštanje želje i njezino prepuštanje višoj sili.

Svjetski je dan balona: Idealan je dan za ispunjavanje vaših želja, a evo što morate napraviti
Foto: Giorgio Rossi/alamy/profimedia

Feng Shui i moć namjere: Kako pravilno izvesti ritual?

Ritual puštanja balona duboko je ukorijenjen u principima Feng Shuija, drevne kineske vještine usklađivanja energije. Kako bi ritual bio što učinkovitiji, važno je slijediti nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka.

Korak jedan: Odabir pravog balona

Boja balona igra važnu ulogu u Feng Shuiju jer svaka boja nosi specifičnu energetsku vibraciju. Preporučuje se korištenje balona u jarkim, "yang" bojama koje simboliziraju akciju, rast i pozitivnu energiju.

Crvena je najpoželjnija jer predstavlja sreću, strast i uspjeh. Odličan izbor su i zlatna, žuta, narančasta ili ljubičasta. Važno je izbjegavati plave, zelene ili crne balone jer se njihova "yin" energija smatra manje prikladnom za aktivno slanje želja.

Svjetski je dan balona: Idealan je dan za ispunjavanje vaših želja, a evo što morate napraviti
Foto: Vladimir Galantsev/alamy/profimedia

Korak dva: Formuliranje i zapisivanje želja

Ključ uspjeha leži u jasnoći i pozitivnoj namjeri. Na svaki balon zapišite samo jednu, jasno definiranu želju. Umjesto da pišete "Želim dobiti posao", formulirajte želju kao da se već ostvarila: "Zahvalan sam na predivnom novom poslu".

Pisanje u sadašnjem ili prošlom vremenu šalje svemiru poruku da ste spremni primiti ono što tražite. Koristite crni marker kako bi želja bila jasno vidljiva.

Korak tri: Vizualizacija i otpuštanje

Prije nego što pustite balon, zatvorite oči i na trenutak se prepustite osjećajima. Živo zamislite kako bi vaš život izgledao da se želja već ostvarila.

Osjetite radost, zahvalnost, uzbuđenje i mir koji dolaze s ispunjenjem sna. Što su osjećaji intenzivniji, to je vaša poruka svemiru snažnija.

Kada ste spremni, pustite balon i promatrajte ga kako se diže prema nebu. Pratite ga pogledom sve dok ne postane sićušna točka i na kraju potpuno nestane. Taj trenutak simbolizira da je vaša želja poslana i primljena.

Korak četiri: Vjerujte i zaboravite

Možda najvažniji, ali i najteži korak jest potpuno otpuštanje. Nakon što balon nestane s vidika, zaboravite na želju. Nemojte se opterećivati time kako će se i kada ostvariti.

Prekomjerno razmišljanje i briga stvaraju energetski otpor koji može blokirati ispunjenje. Vjerujte da je proces pokrenut i prepustite svemiru da odradi svoje.

Mnogi koji su prakticirali ovaj ritual svjedoče da su im se želje ostvarile upravo onda kada su na njih potpuno zaboravili.

Svjetski DanBalonVjerovanježeljeRituali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISPROBAJTE RITUALE /
Svjetski je dan balona: Idealan je dan za ispunjavanje vaših želja, a evo što morate napraviti