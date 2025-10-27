Svi plješću curici koja je na domišljat način riješila zahtjevan zadatak! Biste li i vi uspjeli?
Genijalan video u dva dana je skupio gotovo 80 milijuna pregleda
Yakup Akkaya, domišljati nastavnik iz Turske, podijelio je tijekom vikenda genijalnu snimku u kojoj je prikazao kako tjera svoje učenike da upregnu moždane vijuge i pribjegnu logičkom i(li) kreativnom rješavanju svakodnevnih problema.
U ovom slučaju želja mu je bila testirati njihovo razumijevanje gustoće i istiskivanja fluida, pa je u u to ime u punu čašu ubacio oguljenu mandarinu te mališanima naložio da je pokušaju izvaditi bez ikakve pomoći sa strane ili ispijanja vode.
Jedna djevojčica naposljetku je odgonetnula kako doskočiti problemu, a snimka njezina rješenja postala je viralni hit koji je u samo dva dana skupio gotovo 80 milijuna pregleda.
Bi li i vama palo na pamet kako se snaći? Mnogi u komentarima na Instagramu su otvoreno priznali da bi pokleknuli i zabrljali.