Stella Barey, 23-godišnja američka pornoglumica, otkrila je na TikToku da je tako mlada doista već svašta nešto isprobala, pa tako i očeva kuma na njegovu vjenčanju!

Barey je priznala da ju je neimenovani muškarac odmah privukao izgledom, ali i da se iznenadila kada je shvatila da ona njega jednako tako zanima. Riječ po riječ i završili su u krevetu u strastvenom klinču, i to nedugo nakon što je njezin otac izgovorio da ispred oltara.

Bartey je tom prigodom stigla u Montanu u društvu najbolje prijateljice, ali o kumu nije znala apsolutno ništa dok ga nije ugledala. Na vjenčanje je doputovao iz Švedske, a s razmjenom pogleda započeli su čim su se našli u blizini.

"Odmah se osjetila napetost u zraku, ali mislila sam da od toga neće biti ništa. Nisam vjerovala da bi takvo što učinio mom ocu, da bi bio u stanju poseksati mu kći.

Međutim, on i još jedan očev odličan prijatelj pozvali su mene i prijateljicu u stan koji su unajmili, a stvari su počeli izmicati kontroli negdje oko četiri ujutro.

Pričali smo, smijali se, a nakon što sam shvatila da je moja prijateljica već zaspala, ali i kada mi je postalo jasno da više neće biti lako naći taksi, legla sam pored njega i došlo je do čega je već došlo", prepričala je Barey, koja je dugo ispred svih skrivala što se dogodilo tu noć.

Barey je u zaključku priče kazala i to da su između nje i kuma iz Švedske strasti zamrle jednom nakon što se on vratio u Europu.

"Jedno kraće vrijeme smo se dopisivali, ali zapravo nisam bila zainteresirana za to da se taj odnos nastavi. Bilo me strah da otac ne sazna, a sve do sada vjerojatno i nije jer su njih dvojica ostali dobri prijatelji", kazala je tijekom ispovijesti na TikToku.

