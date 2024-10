Solo ste? Evo što kaže statistika gdje su najveće šanse da ćete naći ljubav

Ako tražite savršen prikaz koliko su se promijenila vremena unatrag stotinjak godina, ne propustite pogledati u nastavku genijalan video koji su pripremili Michael Rosenfeld, Thomas Reuben i Sonia Hausen.

Taj se trojac potrudio kroz grafove prikazati gdje su se od 1932. godine do danas upoznavali parovi, odnosno otkrio gdje su najveće šanse da ćete u ovom trenutku upoznati srodnu dušu.

Prikaz je naprosto oduševio korisnike Reddita koji su ga pogurali sve do naslovnice te društvene mreže, a mi ćemo vas upozoriti na to da obratite pažnju na početak osamdesetih jer upravo je to bilo razdoblje nakon kojeg je uslijedio veliki zaokret u društvu.

Ako nam dopustite još toliko, osobno nas je iznenadila činjenica da se u 2024. godini više ljudi zaljubljivalo u crkvama negoli na fakultetima, međutim možda se i taj podatak može objasniti činjenicom da je mnogima lakše reći prvo "bok" na Instagramu ili Tinderu negoli u menzama ili sveučilišnoj knjižnici.

