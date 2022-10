Kandidat za američki Kongres i umirovljeni bojnik američke vojske objavio je vlastitu snimku seksa u pokušaju da seksualna prava stavi u prvi plan politike. Mike Itkis je prethodno služio kao vojni časnik u rezervi američke vojske, a sada je liberalni kandidat u 12. okrugu New Yorka koji se natječe za Kongres.

Kandidat treće stranke

U pokušaju da osigura svoj položaj i svrgne zastupnika Jerryja Nadlera, 53-godišnjak je postavio vlastitu snimku seksa na PornHub u pokušaju promoviranja svoje 'seksualno pozitivne' kampanje. Na web stranici Itkisove kampanje, već početna stranica navodi da se 'aktivno protivi konzervativnoj ideji da se seks smije događati samo između muškarca i žene koji su u braku'. Uz promicanje 'seksualno pozitivnog pristupa', Itkis se nada da će 'dekriminalizirati i legalizirati seksualni rad' kao i 'dekriminalizirati seks između pristalih odraslih osoba' i učiniti seksualna prava 'eksplicitnima'. "Okončati uplitanje vlade u brak – bez diskriminacije na temelju bračnog statusa", zaključuje jedna od glavnih točaka kandidata.

U klinču s pornozvijezdom

Itkis je objavio vlastitu snimku sa seksom pod nazivom 'Bucket List Bonanza' u pokušaju da i dokaže ono što propovijeda. 13-minutna snimka - snimljena u dva isječka - prikazuje kongresnog kandidata uz porno zvijezdu Nicole Sage. Prema Pornhubu, prvi je snimljen u srpnju 2021., a drugi u listopadu 2021. 'Razgovor', kako ga Itkis opisuje, prvi put je javno objavljen prije tri mjeseca.

Itkis je za City and State rekao: "Kada bih samo govorio o tome, to ne bi pokazalo moju predanost problemu. A činjenica da sam to doista učinio bilo je veliko iskustvo i zapravo je utjecalo na stavke na mojoj platformi."