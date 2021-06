Dok u Hrvatskoj već nekoliko dana vlada toplinski val, pale se crveni alarmi, a građani traže bilo kakvo osvježenje, na sat i pol vremena vožnje od naše granice snijeg je zatrpao penjače. Naime, u Kamniškim alpama, sjeverno od Ljubljane, penjači su krenuli prema vrhu bez zimske opreme.

U jednom trenutku se na jednog od njih srušio snježni most. Srećom, uspio se snaći, iskopati se dovoljno da dođe do zraka i pozvati pomoć. Slovenska gorska služba spašavanja brzo je intervenirala, otkopala penjača do kraja i helikopterom ga prebacila u dolinu.

"U visokim planinama još ima snijega, budite oprezni i ne idite sami u planine", objavila je Slovenska gorska služba spašavanja na Facebooku.