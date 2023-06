Ako ste u međuvremenu zaboravili na bend Crazy Town, vjerujemo da će vam već prvi taktovi pjesme "Butterfly" osvježiti sjećanja na tu grupu osnovanu 1995. godine u Los Angelesu.

Upravo je taj hit Crazy Town učinio planetarno popularnim. Dosegnuo je prvo mjesto na US Billboard Hot 100 ljestvici te uvelike pomogao debitantskom albumu The Gift of Game (1999.) da bude prodan u više od 1,6 milijuna primjeraka.

Nažalost, bend se ubrzo privremeno raspao (2003.), a njegovi osnivači Bret Mazur i Shifty Shellshock reformirali su ga 2007. godine i pritom izdali svoj treći album, The Brimstone Sluggers.

Da malo skratimo priču, bend je kroz sve te godine proživio silne promjene u postavi, a živote članova obilježili su droga, kriminal, rehabilitacije, ali i smrt dvojice pripadnika grupe.

Unatoč svemu, Crazy Town i dan danas postoji i nastupa, ali tek ispred šačice ljudi.

Potvrdila je to i snimka koju je u srijedu na TikToku objavila Sally Adams, djevojka koja je neki dan gledala grupu na bejzbolskom stadion u kalifornijskom gradu Lake Elsinoreu.

Prizor je izazvao silnu pažnju na Redditu, kod pojedinih korisnika evocirao uspomene na neke sretnije dane, ali ujedno uzrokovao i jako puno tuge.

---