Policijski službenici iz poljskog Radoma potvrdili su informaciju da se neimenovani 23-godišnji vozač Renaulta onesvijestio nakon što je saznao koliku će dobiti kaznu, prenose tamošnji portali.

Incident se odvio u petak, 9. rujna, na dionici S7 kod mjesta Barak.

"Oko 17:20 sati službenici su zaustavili vozača osobnoga automobila marke Renault zato što je prekoračio brzinu za 55 kilometara na sat. Nakon provjere sustava utvrđeno je da je vozač već imao nekoliko izrečenih kazni zbog prekoračenja brzine.

Posljednji put je takav prekršaj počinio prošle godine, pa mu je ovaj put izrečena kazna u iznosu od 673 eura. Kada je to čuo, mladi vozač je problijedio te srušio se na tlo", opisala je situaciju stožerna narednica Dorota Wiatr-Kurzawa.

Policajci su mladić pomogli da se pridigne i predložili mu da nazovu hitnu pomoć, no on je to odbio. Službenicima je rekao da se osjeća dobro i pojasnio da su ga jednostavno obuzele emocije.

Kaznu je prihvatio bez žalbe, a ujedno je dobio i dodatnih 13 kaznenih bodova.