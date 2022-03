IZ SUDNICE NA ONLYFANS / Seksi odvjetnica skida se, ispunjava bolesne maštarije i zarađuje lude svote: 'Žalim što nisam počela ranije'

Jennifer Cowan (29) pridružila se platformi za odrasle, OnlyFans, nakon sudjelovanja u jednom zabavnom showu. Ova seksi plavuša je svoju odvjetničku karijeru zamijenila vrućim sadržajima za odrasle zahvaljujući kojima zarađuje i do 56.000 kuna mjesečno. Manekenka koja živi u Glasgowu počela je stvarati sadržaj za odrasle dok je bila u izolaciji prošle godine, a sve kako bi podebljala kućni budžet. Jennifer je rekla za Scottish Sun: "Žalim što to nisam počela prije. Prijatelji su mi govorili da sam to trebala učiniti i prije, jer sam vrlo samouvjerena i otvorena, jednostavno me nije briga za tuđa mišljenja", započela je Jennifer. Najviše što je Jennifer zaradila je bilo 56.000 kuna mjesečno, novac je zaradila od objavljivanja svojih provokativnih fotografija na Instagramu. Pola novca Jennifer zarađuje od svojih pretplatnika na OnlyFansu, a ostatak od napojnica. "Ljudi mi cijelo vrijeme govore da sigurno radim više jer tko bi ti platio slike donjeg rublja kad možeš otići na Pornhub i dobiti sve besplatno? Nemam pojma, ali mislim da tome pridonosi moja osobnost, moji obožavatelji misle da me poznaju", ispričala je. Kada je manekenka prvi put ugledala OnlyFans, bila je zabrinuta zbog stigme oko takve vrste posla, iz tog razloga i dalje radi kao odvjetnica. Naime, Jennifer je trebalo devet mjeseci da skupi hrabrost kako bi otvorila svoj račun na takvoj platformi. No, kada je to učinila, preplavili su je zainteresirani pretplatnici koji joj plaćaju masne cifre kako bi im ispunila bolesne maštarije. "Nekoliko puta su me pitali za fotografije mojih stopala, za snimke u kojima stenjem ili ih jednostavno ponižavam. Nevjerojatno je kakve ljudi imaju fantazije, to je zapravo i pravi razlog zašto modeli OnlyFansa tako dobro zarađuju. Individualci napokon imaju nekoga tko će im ispuniti njihove maštarije", rekla je Jennifer čije seksi fotografije možete pogledati u galeriji...