Susreti ljudi i medvjeda u divljini sve su češći, a ponekad znaju završiti i kobno. Na svojoj je koži to osjetio 58-godišnji lovac iz sibirske regije Krasnojarski Kraj. Njega je napao i teško ozlijedio medvjed.

Obično bi to bila pogibelj za ljude, ali ne i za ovog Rusa koji je smogao snage i osam sati puzao po tajgi do kuće svog prijatelja, udaljene četiri kilometra. Pošto ga nije bilo kod kuće, ostavio mu je ceduljicu s porukom da potraži pomoć. Potom se vratio u svoju kolibu i ondje tri tjedna čekao medicinare, piše Russia Beyond.

Cedulja mu spasila život

Lokalna je policija izvijestila da im se 19. studenog obratio jedan čovjek rekavši da je u svojoj lovačkoj kolibi pronašao poznanikovu poruku. U poruci stoji da ga je 31. listopada napao i ozlijedio medvjed. Zbog ozljeda se teško kreće, pa ne može doći do mjesta gdje ima signala mobilne mreže. Zamolio ga je za pomoć i obećao da će ga čekati u svojoj kolibi, udaljenoj 170 kilometara od sela Bogučana. Obećao mu je da će se odužiti s dvije bačve benzina.

Čekao pomoć 20 dana

Policija i spasilačka služba su se zaputili na navedenu lokaciju i ondje zaista pronašli ozlijeđenog 58-godišnjaka. Rekao im je da je postavljao zamke za kune, a kad se vratio do svoje lovačke kuće, vidio je da iz nje izlazi medvjed. Psi su ga uplašili, pa je u panici oborio i ozlijedio lovca, koji je ipak uspio stići do prijateljeve kuće, ostaviti mu poruku, vratiti se natrag i čekati liječničku pomoć 20 dana.

Naposljetku je prebačen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da nije u životnoj opasnosti.