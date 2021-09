Instagram zvijezda Ross Smith i njegova 95-godišnja baka prava su internetska senzacija sa svojim neponovljivim videima i fotografijama.

Na YouTubeu ih prati 2,4 milijuna pretplatnika, a nešto više na Instagramu. Smith je za Brightside rekao kako je za sve zaslužna njegova baka koju fanovi obožavaju.

Ross je oduvijek mislio da je njegova baka jako zabavna, a njezinu zaigranu osobnost htio je podijeliti sa svijetom. Zato je odlučio njihove uspomene dijeliti s drugima.

Njihove fotografije na društvenim mrežama ponekad su spontane, a nekad i pomno razrađene. Ross kaže kako uvijek žele zabaviti pratitelje pa se često odijevaju u iste kostime ili odjeću.

Obitelj je u početku bila šokirana

U početku su baki snimanja bila neugodna, no brzo je sve pohvatala i danas ih dobro podnosi. Veliki plus je to što voli komunicirati s ljudima i zabavljati se.

Većina je obitelji bila šokirana kada su tek počeli snimati zajedničke fotografije i videozapise, ali sada je to svima postalo normalno pa svi s nestrpljenjem očekuju njihove nove objave.

Iako sadržaj koji kreiraju izgleda jednostavno, Ross tvrdi da se radi o iscrpljujućem procesu. Snimanje videa od tri do pet minuta traje tjedan ili dva te je obično skup pothvat. Mladić kaže kako je posljednjih devet godina u prosjeku radi između 16 do 18 sati dnevno.

Smith vjeruje da su dospjeli gdje su danas zahvaljujući podršci obožavatelja. Iako on uglavnom osmišljava sadržaj, baka je definitivno postala internetska senzacija.