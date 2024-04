Većina roditelja uživaju u trenutku kada im bebe prvi put krenu puzati te ih gledaju s ponosom. No, ako imate ljubomornog psa, to vam može uništiti lijepe trenutke koje ste zamislili.

Ta situacija dogodila se jednim roditeljima koji su bili pored bebe dok je ona krenula puzati. Otac je sjedio pored bebe i pridržavao ju, a majka je željela zabilježiti taj trenutak. Točno kada je bebi lijepo krenulo i video je trebao ispasti preslatka uspomena, sve je pošlo po zlu.

Njihov ljubomorni pas stao je na zadnje šape i pozirao pred kamerom, a beba je bila potpuno skrivena iza njega.

"Samo sam pokušavala prvi put snimiti svoju bebu kako puzi, ali moj pas je ovo napravio...", napisali su u videu.

Urnebesna objava prikupila je preko 300 tisuća lajkova, a komentari o tome što je pas u tom trenutku pomislio, samo su se nizali.

"Pas je rekao: 'Hmmm, oprostite, mogu stajati na dvije i hodati na četiri Što ima?'", "On kaže: Ja sam tvoje najdraže dijete, zar ne?", "Pas je rekao: Može li taj mališan to učiniti?", "Pas: 'I ja sam još uvijek tvoja beba, zar ne? Ne zaboravi me", pisali su u komentarima.

