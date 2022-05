Dok Ukrajinom bijesni rat koji je pokrenuo hladnokrvni ruski diktator Vladimir Putin, već dugo vremena se nagađa o tome da se ruski predsjednik bori s rakom abdomena i Parkinsonovom bolešću. Čak su se pojavile informacije da bi trebao ići na operaciju, pri čemu bi vlast preuzeo tvrdolinijaš Nikolaj Patrušev (70), koji je ključni arhitekt ratne strategije.

Istovremeno, sve je više spominjanja nuklearnog oružja od strane Kremlja, pa koliko god zastrašujući bili svakodnevni prizori iz ratom razorene Ukrajine, sve je veći strah da bi u suludoj eskalaciji svijet mogao otići u pakao u sveopćem nuklearnom ratu.

Iz izvora bliskih Kremlju, ekskluzivno donosimo top 10 pjesama Putinove playliste koju sluša dok gleda kako Ukrajina gori.

Severina - 'Gas gas'

Upućeni izvor iz Gazproma otkrio nam je da je Putin slušao Severinin hit dok je zavrtao ventil plina Poljskoj i Bugarskoj.

Chris Rea - 'Road to Hell'

Putin ovaj klasik engleskog rockera sluša dok razmišlja kako šalje nuklearni podvodni dron Posejdon Borisu Johnsonu i Velikoj Britaniji te izaziva 500 metara visoke radioaktivne valove koji potopaju Britansko otočje u morske dubine i pretvaraju ga u radioaktivnu pustinju.

Chokes the smile on every face, and common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown, oh no, this is the road to hell.

The Weeknd - 'I Feel It Coming'

On osjeća da TO dolazi...

Celine Dion - 'My Heart Will Go On'

Ne samo da je Putin uvjeren da će njegovo srce kucati i dalje nakon operacije raka, u svojim snovima i dalje, usprkos brojnim odjebima, potajno sanja o tome da će ga Amerikanci prihvatiti kao brata.

Bonnie Tyler - 'Total Eclipse Of The Heart'

Nažalost, kako je ostario, Putin postao nostalgičniji, melankoličniji i sentimentalniji. Nerijetko se zna sjetiti jednom davno plesao s američkim predsjednikom Georgeom W. Bushom.

Every now and then I get a little bit lonely, and you're never coming 'round. Every now and then I get a little bit tired, of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous, that the best of all the years have gone by...

Slayer - 'Raining Blood'

Izvješća vampirologa svjedoče i da Putin pije krv tinejdžera kako bi zaustavio starenje jer je čuo da je zdrava i bogata hormonima.

The Stooges - 'Gimme Danger'

Poznato je da se Putinu više ne diže. Otud i opsjednutost velikim raketama i masovnim ejak...eskalacijama. Iz pouzdanih izvora se saznaje da je trenutno na steroidnom ciklusu, a zna se da steroidi povećavaju agresivnost. Da bi mu se digao, s vremena na vrijeme, uzima i cijalis jer je čuo od braće Srba da cijalis djeluje 3 dana. Zbog povećanog testosterona i bolje cirkulacije krvi, psiholozi nagađaju da mu je potreban osjećaj opasnosti. To ga napaljuje.

Rolling Stones - 'Sympathy For The Devil'

Nema ni ništa novo u vijesti da je Putin prodao dušu vragu.

Slaughter To Prevail - 'Hell'

Zato i voli kontemplirati o paklu slušajući ruski deathcore bend iz Jekaterinburga.

Mi smo ti koji uklanjaju um, letenje na vilama mržnje, zvijeri. Tuđi život ništa ne vrijedi ako si ga već ubio u sebi. Crna vrata su otvorena onima koji su htjeli da im se ovdje ne sudi. Svi su ujedinjeni, zauvijek i uvijek! Ovdje je pakao za one koji su vidjeli, ali nisu se htjeli mijenjati/Volja i čast sada trunu.

The Doors - 'The End'

Putinov najdraži film je "Apokalipsa danas" Francisa Forda Coppole, a navodno voli i miris jutarnjeg napalma.

NAPOMENA: Ovo je satirični tekst i ne treba ga shvaćati ozbiljno.