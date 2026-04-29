Preminuo je Roger Sweet, tvorac He-Mana i Gospodara svemira

Roger Sweet, dizajner igračaka i kreativna snaga iza jedne od najlegendarnijih franšiza osamdesetih, "He-Man i Gospodari svemira", preminuo je u 91. godini, potvrdila je njegova supruga Marlene i dodala da je oči posljednji put sklopio u ustanovi za njegu nakon duge i teške borbe s demencijom.

Odlaskom Sweeta zatvoreno je jedno važno poglavlje u povijesti pop kulture, međutim njegova ostavština zauvijek će živjeti kroz mišićavog junaka koji je obilježio djetinjstva milijuna ljudi diljem svijeta.

Od zrakoplova do heroja s Eternije

Iako je Sweetovo ime neraskidivo vezano uz He-Mana, njegov dizajnerski put započeo je daleko od svijeta magije i mačeva.

Rođen 1935. godine u Akronu, Ohio, diplomirao je na Sveučilištu Miami te na Institutu za dizajn u Chicagu. Prije dolaska u Mattel, radio je u prestižnoj tvrtki za industrijski dizajn Walter Dorwin Teague Associates.

Njegov talent bio je vidljiv u projektima za divove poput Boeinga, za kojeg je radio na dizajnu interijera jumbo jeta 747, te za tvrtke kao što su Rubbermaid, Hoover i Procter & Gamble, gdje je dizajnirao ambalažu za poznate proizvode poput omekšivača Downy i vodice za ispiranje usta Scope.

Njegov dolazak u Mattel tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokazao se sudbonosnim. Kao vodeći dizajner u odjelu za preliminarni dizajn, Sweet je dobio zadatak stvoriti novu liniju akcijskih figura koja bi mogla konkurirati na tržištu.

Kako je nastao He-Man: Odgovor na ‘Ratove zvijezda’

Sredinom sedamdesetih, Mattel je donio poslovnu odluku koja će se kasnije pokazati kao golema pogreška: odbili su ponudu za proizvodnju igračaka temeljenih na filmu "Ratovi zvijezda" Georgea Lucasa.

Nakon što je film postao globalni fenomen, a konkurentska tvrtka Kenner Products zgrnula bogatstvo na figuricama, Mattel je očajnički tražio vlastiti hit.

U toj potrazi, Sweet je odigrao ključnu ulogu.

U svojoj knjizi "Mastering the Universe" opisao je kako je želio stvoriti jednostavnog, ali moćnog lika univerzalne privlačnosti. Prema izvještajima, njegov prvi prototip nastao je tako što je uzeo postojeću figuru Big Jim, postavio je u borbenu pozu i dodao joj glinu kako bi stvorio impresivnu mišićnu masu.

Tu ideju predstavio je izvršnom direktoru Rayu Wagneru, a ostalo je povijest. He-Man je službeno stigao na police trgovina 1982. godine i odmah postao senzacija.

Uspjeh igračaka pratila je i animirana serija "He-Man i Gospodari svemira", koja se prikazivala od 1983. do 1985. godine. Avanture princa Adama, koji bi se uz povik "Sive lubanje silom! Ja imam moć!" pretvarao u najmoćnijeg čovjeka u svemiru, postale su kulturni fenomen.

Franšiza se kasnije proširila na brojne druge serije, uključujući "She-Ra: Princeza moći", filmove, videoigre i stripove, generirajući prihode veće od milijardu dolara.

Iako Sweet nije bio vlasnik prava na lik, za svoj rad bio je nagrađen izdašnim bonusima. Mattel je napustio 1991. godine, nakon što je radio i na dizajnu dodataka za slavnu lutku Barbie.

Teška borba i posljednja želja

Posljednje godine Sweetova života bile su obilježene borbom s demencijom. Njegovo se stanje drastično pogoršalo nakon pada u kojem je zadobio dva krvarenja u mozgu.

Troškovi smještaja u ustanovi za njegu pamćenja prelazili su deset tisuća dolara mjesečno, što je njegovu suprugu Marlene nagnalo da pokrene GoFundMe kampanju.

Odgovor obožavatelja bio je nevjerojatan. U kratkom roku prikupljeno je gotovo 94 tisuće dolara, a donaciju od pet tisuća dolara uplatila je i zaklada tvrtke Mattel. Marlene Sweet je u pismu zahvale fanovima napisala: "Oduvijek je volio što je njegova kreacija dovela do cijelog svijeta mašte i zabave za toliko djece."

Njegova smrt dolazi u trenutku kada se franšiza priprema za novi veliki povratak na velika platna s filmom "Masters of the Universe" studija Amazon MGM.

Njegova supruga Marlene izrazila je želju da film bude posvećen ne samo Rogeru Sweetu, već i Marku Tayloru, još jednom ključnom dizajneru iz Mattela.