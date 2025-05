Potužio se da mu je netko unakazio Mercedes, sada pola grada traži vandala kako bi mu - čestitali!

Neimenovani muškarac iz poljskog grada Czarne Białostocke, vlasnik Mercedesa E320, zamolio je neki dan svoje sugrađane na Facebooku da mu dojave ako znaju tko mu je začepio auspuh pur pjenom.

"Netko se odlučio dobro zabaviti i začepiti ispušni sustav pjenom. Ako je netko vidio tko je to učinio ili ovu objavu čita osoba koja je to napravila, pozivam je da mi popravi vozilo", napisala je žrtva vandala u objavi koja je u međuvremenu postala viralna jer je došlo do obrata.

U komentarima su se, naime, javili susjedi koji su "začepljivaču" na njegovu djelu - čestitali!

Prema njihovim navodima, dotični je napokon odlučio nešto poduzetu budući da je vlasnik Mercedesa već neko vrijeme sve uznemiravao bukom.

"Koliko sam čuo, dotični vozač zagorčavao je život stanovnicima zavijajući noću s ovim lešinom od automobila.

Netko očito to više nije htio podnositi te se odlučio začepiti mu auspuh pjenom. I neka je tako završilo", napisao je čovjek čiji je komentar skupio gotovo sedam tisuća lajkova.

"Ne nosi svi heroji plaštove, neki sa sobom nose pjene", nadovezao se na to njegov sugrađanin.