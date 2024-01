Neki su mokrili po ulaznim vratima, neki gologuzi pozirali na biljarskom stolu, neki trgali inventar, neki krali milodar prosjacima, neki udarali ostale goste, a neki onako usput povraćali po stepenicama jer im nije bilo na kraj pameti to obaviti u WC-u.

I sve je to neki dan objavljeno na Instagramu jer su vlasnici popularnoga puba The Labour in Vain Hotel iz Melbournea objavili kompilaciju nastalu pomoću zapisa s nadzornih kamera i pritom pratiteljima poručili - Želimo vam svima sretnu Novu, nadamo se da je vaša godina bila zanimljiva baš kao što je naša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimka najgorih gostiju u međuvremenu je postala hit na toj platformi s više od 100 tisuća lajkova te je podsjetila na to kakvih sve "likova" ima među nama i s čime se sve to ugostitelji moraju nositi.

Pripremite se na kaos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa