Pokušala je ispumpati usne i postigla kontraefekt, ispred očiju joj se odvio horor

Ako je točno što je rečeno na Telegramovom kanalu Ura.ru, neimenovana djevojka iz Vladikavkaza provela je tjedan dana u bolnici nakon što je odlučila ukloniti filere iz svojih usana.

Mlada dama je navodno pokušala postići željeni učinak pomoću lijeka naziva Longizada, što je dovelo do teške alergijske reakcije, odnosno do angioedema.

Angioedem je, pojasnimo, naglo lokalizirano oticanje dubljih slojeva kože i sluznice koje tijekom života pogađa 10 do 20 posto ljudi. Iako se često povezuje s alergijama, njegovi uzroci mogu biti znatno složeniji i potencijalno opasni po život, osobito kada zahvate dišne putove.

Oticanje se najčešće javlja na licu, usnama, jeziku, rukama, nogama ili genitalijama, a za razliku od koprivnjače (urtikarije) koja se javlja na površini, angioedem je dublji i rijetko praćen svrabom.

Glavni simptom je oteklina koja se razvija tijekom nekoliko minuta do sati. Koža iznad otekline može biti normalne boje, a samo oticanje može biti bolno ili uzrokovati osjećaj napetosti i utrnulosti zbog pritiska na živce.

U teškim slučajevima, oticanje jezika ili grla može otežati disanje i gutanje, što predstavlja hitno medicinsko stanje koje zahtijeva neodgodivu intervenciju.

Ponekad su zahvaćeni i unutarnji organi. Kada angioedem zahvati stijenku crijeva, može uzrokovati iznenadne i jake bolove u trbuhu, mučninu i povraćanje, što kliničkom slikom može oponašati akutnu kiruršku hitnoću, poput upale slijepog crijeva.

Iako simptomi mogu izgledati slično, ključno je razumjeti da postoje dva glavna mehanizma nastanka angioedema, jer o tome ovisi i liječenje.

Alergijski (histaminski) angioedem najčešći je oblik i predstavlja klasičnu alergijsku reakciju. Pokreću ga alergeni poput hrane (kikiriki, školjke), lijekova (penicilin, nesteroidni protuupalni lijekovi), uboda insekata ili lateksa.

Tijelo tada oslobađa histamin, što dovodi do širenja krvnih žila i oticanja. Ovaj tip angioedema često je praćen koprivnjačom i dobro reagira na standardnu terapiju: antihistaminike, kortikosteroide i, u slučaju anafilaksije, adrenalin.