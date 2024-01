Portugalski pas Bobi našao se prošle godine na naslovnicama kada je proglašen najstarijim na svijetu, no Guinness sada postavlja pitanje pravovaljanosti tog naslova, prenosi u srijedu BBC.

Bobi je uginuo u listopadu prošle godine u službenoj dobi od 31 godine i 165 dana, međutim njegova je titula nedavno dovedena u pitanje nakon sumnji nekih veterinara u dokaze o Bobijevoj starosti.

Prosječna očekivana dob Bobijeve pasmine, alentejskog pastirskog psa, je između 12 i 14 godina.

Guinness World Records (GWR) suspendirao je naslov i pokrenuo istragu.

Njegovu duboku starost potvrdila je baza podataka o kućnim ljubimcima portugalske vlade, kojom upravlja Nacionalna unija veterinara, objavio je GWR prošle godine. Ali kako su se vijesti o njegovom rekordu brzo širile - tako su se širile i sumnje.

Istraga časopisa Wired utvrdila je da je Bobijeva godina rođenja registrirana u portugalskoj bazi podataka kućnih ljubimaca bila 1992., ali bez ikakvih dokumenata ili podataka koji bi to potvrdili.

Postoji i pitanje starih fotografija kućnog ljubimca gdje njegovo krzno nije na svim potpuno isto, pa neki sugeriraju da se radi o sasvim drugom psu. Stoga među stručnjacima sve više raste skepsa.

Bobi je cijeli život živio s obitelji Costa u selu Conqueiros, blizu zapadne obale Portugala. Njegov vlasnik, Leonel Costa, rekao je u izjavi da je "elita unutar veterinarskog svijeta... pokušala ljudima nametnuti ideju da Bobijeva životna priča nije istinita".

Costa vjeruje da je do te reakcije došlo jer je on Bobijevu dugovječnost pripisao prehrani sličnoj ljudskoj, a ne hrani za kućne ljubimce. Kaže da je to u suprotnosti s preporukama mnogih veterinara.

"Sve bi bilo drugačije da smo rekli da je jeo hranu za kućne ljubimce tri desetljeća", rekao je Costa, dodajući da je sve što je GWR tražio da potvrdi Bobijevu dob - ispunjeno.

Do Bobijeve smrti prethodni najstariji pas bio je australski Bluey, koji je uginuo 1939. u dobi od 29 godina.