Charlie Everett, 18-godišnja konobarica iz Londona, pati od jednog od najbizarnijih poremećaja na svijetu. Naime, sirota djevojka ima fobiju od kečapa i nije se jedanput dogodilo da se zbog tog začina rasplakala.

Kada kečap ugleda, pomiriše ili dotakne, Everett se ponekad toliko uznemiri da zna doći i do napadaja panike, pa ima tako i trenutaka kada je prisiljena izaći iz prostorije ako ga netko konzumira.

Everett kečap nije probala nikad u životu te tvrdi da toga neće ni doći.

"Bojim ga se otkad znam za sebe. Jednom sam se zalila po cipeli i toliko se rasplakala da me šef morao tješiti. Ta fobija ide toliko daleko da i u marketima izbjegavam police na kojima se nalazi", otkrila je Everett i nastavila:

"Imam osjećaj da me miris tog začina guši. Ne znam što je dovelo do te fobije, ne pamtim baš nikakav incident iz djetinjstva, ali znam da me kečap još od ranih dana tjerao na povraćanje", rekla je.

