Ovi datumi rođenja otkrivaju najveće rasipnike: Troše novac brže nego što ga zarade

Zamislite da vaš datum rođenja krije tajnu stanja vašeg bankovnog računa ili da način na koji pišete svoje ime može preusmjeriti vašu financijsku sudbinu.

Zvuči mistično, zar ne? Upravo to tvrdi numerologija, drevna znanost o brojevima koja nudi kozmičku perspektivu na svijet financija, jer sugeriraju da novac nije samo pitanje truda i strategije, već i energije i usklađenosti.

U svijetu opsjednutom financijskim planiranjem i aplikacijama za investiranje, numerologija pruža osvježavajući uvid: svaki broj nosi specifičnu vibraciju koja može otkriti naše urođene sklonosti, uključujući i onu prema trošenju.

Dok neki brojevi simboliziraju štedljivost i gradnju bogatstva, drugi su povezani s impulzivnošću, hedonizmom i novcem koji "curi kroz prste".

Analizom ključnih numeroloških brojeva, izvedenih iz datuma rođenja, možemo otkriti tko su najveći rasipnici.

Kako numerologija definira odnos prema novcu?

Numerologija se temelji na ideji da brojevi, osobito oni iz našeg datuma rođenja i imena, otkrivaju obrasce naše osobnosti, karijere i, naravno, financijskih navika.

Dva ključna pokazatelja su Psihički broj (izveden iz dana rođenja) i broj Životnog puta (izveden iz zbroja cijelog datuma rođenja).

Psihički broj (ili Broj dana rođenja) dobiva se zbrajanjem znamenki dana u mjesecu kada ste rođeni. Na primjer, ako ste rođeni 28. u mjesecu, vaš Psihički broj je 2 + 8 = 10, što se svodi na 1 (1 + 0 = 1).

Ovaj broj otkriva vašu temeljnu prirodu i kako se predstavljate svijetu.

Broj Životnog puta izračunava se zbrajanjem svih znamenki vašeg datuma rođenja (dan, mjesec, godina) i svođenjem na jednu znamenku. On predstavlja vašu životnu svrhu i put kojim koračate, uključujući i vaš stil upravljanja novcem.

Kombinacijom ovih brojeva dobivamo detaljnu sliku o financijskim sklonostima pojedinca.

Foto: Shutterstock

Brojevi koji novac troše brže nego što ga zarade

Iako svaka osoba ima jedinstven odnos s novcem, numerologija ističe određene brojeve čiji su nositelji prirodno skloniji trošenju, riziku i životu na visokoj nozi.

Broj tri: Kreativni hedonist koji ne zna za štednju

Osobe rođene 3., 12., 21. ili 30. u mjesecu (Psihički broj tri) ili one s brojem Životnog puta tri smatraju se jednima od najvećih rasipnika.

Njihova vladajuća planeta je Jupiter, simbol obilja, što im donosi prirodnu sreću u privlačenju novca. Međutim, problem nastaje u zadržavanju.

Karakteristike: Kreativni, društveni, optimistični i izražajni. Vole život i uživaju u njemu punim plućima.

Financijski stil: Novac im često dolazi kroz kreativne poslove (umjetnost, mediji, zabava), ali ga jednako lako i troše. Skloni su impulzivnoj kupovini i nedosljednoj štednji.

Akumulacija bogatstva im je izazov jer vjeruju da će novac uvijek nekako doći. Lako upadaju u dugove, ali se, zahvaljujući svojoj sretnoj zvijezdi, iz njih jednako brzo i izvlače.

Broj jedan: Ambiciozni vođa i njegova "ego-potrošnja"

Pod vladavinom Sunca, osobe s Psihičkim brojem jedan (rođeni 1., 10., 19., 28.) i oni s brojem Životnog puta jedan prirodni su lideri, stvoreni za uspjeh. Njihova ambicija i samopouzdanje često ih vode do financijskog blagostanja, no imaju izraženu slabu točku.

Karakteristike: Neovisni, pioniri, ambiciozni i samouvjereni.

Financijski stil: Bogatstvo najčešće grade kroz vlastite pothvate i poduzetništvo. Međutim, njihov snažan ego može ih navesti na "ego-potrošnju" - trošenje novca kako bi impresionirali druge ili održali status. Iako nisu skloni gomilanju dugova, često troše na luksuz i simbole moći, što ih svrstava u kategoriju spendthriftova, kako to opisuju stručnjaci.

Foto: Shutterstock

Broj pet: Avanturist koji živi za trenutak

Broj pet, pod utjecajem Merkura, simbol je slobode, svestranosti i rizika. Osobe rođene 5., 14. ili 23. u mjesecu, kao i one s brojem Životnog puta pet, novac vide kao sredstvo za postizanje uzbuđenja i novih iskustava.

Karakteristike: Prilagodljivi, snalažljivi, vole promjene i putovanja.

Financijski stil: Mogu zaraditi novac na nekonvencionalne načine (slobodnjaštvo, mediji, turizam). Njihov najveći izazov je financijska disciplina.

Skloni su riziku i mogu uložiti novac u svaku novu ideju koja im se učini primamljivom, bez puno razmišljanja. Njihov moto je "lako došlo, lako otišlo", a budžetiranje im je stran pojam.

Broj šest: Ljubitelj luksuza i udobnosti

Iako je broj šest (rođeni 6., 15., 24.) povezan s obitelji, odgovornošću i harmonijom, pod vladavinom Venere, on nosi i snažnu privlačnost prema ljepoti i luksuzu.

Karakteristike: Šarmantni, uslužni, odgovorni i suosjećajni.

Financijski stil: Često uživaju u stabilnom priljevu novca, ponekad i kroz nasljedstvo. Međutim, njihova ljubav prema raskošnom načinu života može ih navesti na prekomjerno trošenje.

Vole lijepe stvari, udoban dom i putovanja, a ponekad im je teško odoljeti iskušenjima, što može opteretiti njihov financijski balans.